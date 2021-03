Európska únia a USA odsúdili víkendové krviprelievanie v Mjanmarsku

V Mjanmarsku zahynulo najmenej 114 ľudí.

29. mar 2021 o 7:08 TASR

BRUSEL/WILMINGTON. Európska únia a americký prezident Joe Biden v nedeľu odsúdili sobotňajšie brutálne zásahy bezpečnostných síl proti demonštrantom v Mjanmarsku. Informovala o tom agentúra AFP.

"Eskalácia násilia voči vlastným obyvateľom, keď armáda počas Dňa ozbrojených síl zabije viac ako 100 civilistov, je neprijateľná," uviedol vo vyhlásení vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku EÚ Josep Borrell. Namiesto osláv to bol v sobotu "deň hrôzy a hanby" dodal.

Sobotňajšie zásahy proti demonštrantom protestujúcim proti vojenskému prevratu v Mjanmarsku podľa prezidenta USA Joea Bidena prekročili všetky medze.

"Je to hrozné," povedal Biden novinárom v meste Wilmington vo svojom domovskom štáte Delaware krátko pred návratom do Washingtonu. "Je to absolútne poburujúce a na základe informácií, ktoré som dostal, bolo zbytočne zabitých veľmi veľa ľudí."

Na otázku, či jeho vláda uvažuje o uvalení sankcií na vojenský režim v Mjanmarsku, Biden odpovedal: "Práve na tom pracujeme".

V sobotu pri zákrokoch bezpečnostných síl voči demonštrantom zahynulo v Mjanmarsku najmenej 114 ľudí, uviedol spravodajský portál Myanmar Now. Medzi obeťami je aj viacero detí vo veku menej ako 16 rokov.

Od prevratu z 1. februára, pri ktorom armáda zosadila zvolenú vládu de facto premiérky Aun Schan Su Ťij, sa tak počet zabitých zvýšil na viac ako 420.