Lekári varujú: Parížske nemocnice sú takmer ochromené covidom

Lekári varujú, že by sa mohli ocitnúť v situácii, kedy by si vyberali, ktorých pacientov liečiť.

28. mar 2021 o 23:14 TASR

PARÍŽ. Lekári v Paríži ošetrujúci pacientov v kritickom stave v nedeľu oznámili, že prudký nárast nakazených novým koronavírusom by mohol čoskoro ochromiť ich schopnosť starať sa o chorých v nemocniciach vo francúzskom hlavnom meste. Varovali, že by sa mohli ocitnúť v situácii, kedy by si vyberali, ktorých pacientov liečiť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ich varovanie bolo zverejnené v nedeľu v týždenníku Le Journal du Dimanche v článku, ktorý podpísalo 41 lekárov z parížskeho regiónu.

Článok vyšiel v čase, keď prezident Emmanuel Macron rázne obhajoval svoje rozhodnutie neuzavrieť znovu celé Francúzsko tak, ako to urobil vlani, informovala agentúra AP.

Macronova vláda namiesto celoštátneho lockdownu zaviedla od januára celoštátny zákaz nočného vychádzania a súbor rôznych menších obmedzení.

Počty nakazených však prudko stúpajú a nemocniciam sa míňajú lôžka na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). Lekári preto stupňujú tlak na zavedenie tvrdého lockdownu.

"Nikdy predtým, ani počas najhorších (teroristických) útokov zacielených proti francúzskej metropole, sme takúto situáciu nezažili," píšu lekári v článku v týždenníku Le Journal du Dimanche. Tvrdia, že nové miernejšie obmedzenia zavedené v marci v Paríži a ďalších regiónoch nedostanú novú vlnu epidémie dostatočne rýchlo pod kontrolu.