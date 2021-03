Barmčania sú stále v uliciach, chunta ich zastrelila takmer sto za deň

Sobota bola jedným z najkrvavejších dní.

27. mar 2021 o 16:26 Nina Sobotovičová

NAY PYI TAW, BRATISLAVA. Otázka, či aj on vychádza do ulíc, keď armáda po demonštrantoch strieľa ostrými nábojmi, turistického sprievodcu zaskočí.

„Samozrejme, že sa zapájam do demonštrácií, je to moja povinnosť,“ hovorí pre SME mladý Barmčan s prezývkou Sunny, ktorý prosí o nezverejňovanie jeho pravého mena. „Ľudia vychádzajú do ulíc s vedomím, že môžu prísť o život, no to je obeta, ktorú sú ochotní priniesť,“ dodáva.

Správy miestnych médií potvrdzujú, že len v sobotu prinieslo takúto obetu približne 90 demonštrantov, ktorých armáda zastrelila.

Sobota bola dosiaľ jedným z najkrvavejších dní v Barme, dnes častejšie nazývanej Mjanmarsko, kde prvého februára došlo k vojenskému prevratu. Moc v krajine prevzala vojenská chunta, ktorá teraz väzní barmskú líderku Aun Schan Su Ťij aj ďalších politických predstaviteľov krajiny.

„Naši demokraticky zvolení zástupcovia sú zadržiavaní a moci sa naplno chopila armáda. Ibaže my sme aj doteraz žili pod armádnym vedením,“ pripomína Sunny skutočnosť, že armáda má v barmskom parlamente až štvrtinu kresiel. Tieto kreslá jej garantuje ústava z roku 2008.

„Vieme, čo armáda dokáže pre krajinu urobiť – nič,“ dodáva sprievodca, ktorý sa dnes nevenuje turistom, ale v desaťtisícových davoch riskuje život v uliciach, ktoré zostávajú pod paľbou armády.