Vo svete už podali viac ako 500 miliónov dávok vakcín proti covidu

Tempo vakcinácie sa zrýchľuje.

26. mar 2021 o 19:54 TASR

PARÍŽ. Vo svete bolo podaných do piatkového poludnia už viac ako 500 miliónov dávok vakcín proti COVID-19. Vyplýva to z údajov, ktoré do 10.00 h SEČ zhromaždila agentúra AFP.

Podľa jej informácií bolo do uvedeného času podaných celkovo 508,3 milióna dávok vakcín v najmenej 164 krajinách sveta.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na zaočkovanie prvých 100 miliónov osôb pritom boli potrebné dva mesiace, zatiaľ na podanie vakcíny dosiaľ posledným 100 miliónom ľudí stačilo už len osem dní, uvádza AFP poukazujúc tak na zrýchľujúce sa tempo vakcinácie vo svete.

Najviac dávok podali v USA

Súvisiaci článok Zásielky Johnson & Johnson začnú do EÚ prichádzať od apríla Čítajte

V zaočkovanosti obyvateľstva vedie Izrael, kde najmenej prvú dávku vakcíny dostalo už takmer 60 percent obyvateľov. Viac ako polovica obyvateľov tejto krajinu už dostala obe dávky.

Nasleduje Spojené kráľovstvo, kde aspoň jednu dávku vakcíny dostalo už 43 percent obyvateľov, Spojené Arabské Emiráty (SAE) s viac ako 39 percentami, Čile (32 percent), Bahrajn (27 percent), USA (26 percent), Srbsko (19 percent) a Maďarsko (taktiež 19 percent).

V prípade celkového počtu podaných očkovacích látok, sú na čele USA so 133 miliónmi podaných vakcín. Nasledujú Čína (91 miliónov) a India (55,5 milióna).

Bohaté krajiny dominujú

Členské krajiny Európskej únie dosiaľ podali svojim obyvateľom dokopy 65 miliónov dávok, pričom zaočkovaných bolo už 10 percent populácie EÚ, približuje AFP.

Viaceré z najchudobnejších krajín sveta začali svoje vakcinačné kampane vďaka dávkam očkovacích látok, ktoré dostali prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy COVAX.

Zo všetkých vakcín podaných vo svete však dosiaľ pripadlo len 0,1 percenta na tieto najchudobnejšie krajiny, v ktorých žije celkovo deväť percent svetovej populácie, píše AFP. Na skupinu najbohatších krajín, kde žije 16 percent obyvateľov sveta, naopak pripadlo 54 percent všetkých dávok.