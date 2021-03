Covid vo svete: Denný počet úmrtí v Brazílii opäť výrazne prekročil tritisíc

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie koronavírusu. Ako sa vyvíja situácia v jednotlivých krajinách?

28. mar 2021 o 7:17 (aktualizované 28. mar 2021 o 9:23) SITA, TASR

https://flo.uri.sh/story/230110/embed

Správu priebežne aktualizujeme.

Koronavírus vo svete: Celkový počet potvrdených prípadov: 127 308 028

127 308 028 Počet vyliečených: 102 584 317

102 584 317 Počet úmrtí: 2 789 950 Zdroj: worldometers.info/coronavirus, aktualizované o 9:20

Článok pokračuje pod video reklamou

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/NMre6IAAAiU

Koronavírus v Amerike

Koronavírus v Brazílii Celkový počet potvrdených prípadov: 12 490 362

12 490 362 Počet vyliečených: 10 879 627

10 879 627 Počet úmrtí: 310 694

Epidémia Covidu-19 v Brazílii sa podľa najnovších čísel tamojšieho ministerstva zdravotníctva naďalej zhoršuje. V sobotu pribudlo 85 948 prípadov nákazy koronavírusom, čo je o niekoľko tisíc viac ako pred týždňom.

Krajina tiež zaznamenala druhý najvyšší denný počet úmrtí, keď vláda ohlásila ďalších 3438 zosnulých. Horší v tomto ohľade bol iba piatok, kedy zomrelo 3650 ľudí.

Súvisiaci článok Bolsonaro sa z vírusu vysmieval. Stovky brazílskych mutácií môžu byť hrozbou pre celý svet Čítajte

Celková bilancia po sobote prevyšuje v Brazílii už 310-tisíc úmrtí, pričom podľa denníka The New York Times aktuálne rastie tempom okolo 2500 úmrtí denne. To je viac než dvojnásobok maxima z minulého roka.

Situácia sa pritom môže naďalej zhoršovať, pretože v Brazílii sú stále na vzostupe aj prírastky nakazených. Vo štvrtok sa denný súčet nových infikovaných prvý raz od začiatku šírenia koronavírusu dostal nad 100-tisíc, priemerný prírastok z posledného týždňa sa aktuálne pohybuje okolo 77-tisíc prípadov.

Brazílska vláda napriek tomu zatiaľ nezaviedla plošné karanténne opatrenia, reštrikcie prijímajú iba jednotlivé štáty federácie.

Televízia CNN v sobotňajšej reportáži hodnotí výsledok tak, že na všetkých úrovniach zdravotníckeho systému sú v Brazílii zjavné známky kolapsu.

"Medzi 26 brazílskymi štátmi a federálnym dištriktom hlásia v ľubovolný deň iba jeden alebo dva regióny obsadenosť jednotiek intenzívnej starostlivosti pod 80 percentami. Viac než polovica je nad 90 percentami... Systémy zdravotnej starostlivosti sú zaplavené pacientmi, o ktorých už nie sú schopné sa adekvátne starať v dôsledku kritického nedostatku miest a vybavenia," píše CNN.

Pokiaľ ide o očkovanie, aspoň jednu dávku vakcíny proti covidu dostalo v Brazílii podľa najčerstvejších údajov 6,2 percenta obyvateľov.

Koronavírus v Mexiku Celkový počet potvrdených prípadov: 2 224 767

2 224 767 Počet vyliečených: 1 759 123

1 759 123 Počet úmrtí: 201 429

Mexická vláda pripustila, že skutočný počet obetí pandémie koronavírusu v krajine je vyšší než 321-tisíc, čo je o takmer 60 percent viac než dosiaľ testami oficiálne potvrdených 201 429 úmrtí.

V Mexiku sa len málo testuje a pretože tamojšie nemocnice sú preťažené, mnohí Mexičania zomreli doma bez otestovania, píše AP. Jasnejší obraz tak podľa nej môžu poskytnúť analýza tzv. nadúmrtí a úmrtných listov.

V sobotu mexická vláda v tichosti zverejnila správu, podľa ktorej od začiatku pandémie do 14. februára došlo v krajine k 294 287 úmrtiam spojenými s ochorením Covid-19. Od 15. februára zomrelo ďalších 26 772 ľudí, u ktorých testy potvrdili nákazu.

Takýto počet úmrtí by bol na úrovni Brazílie, ktorá má v súčasnosti druhý najvyšší potvrdený počet úmrtí (vyše 310-tisíc) v spojitosti s covidom na svete po Spojených štátoch (562-tisíc). Mexiko má však výrazne menej obyvateľov ako tieto dve krajiny.

Nová správa tiež potvrdila, nakoľko smrtiaca bola druhá vlna pandémie v Mexiku. Od jej začiatku v januári zomrelo v krajine v spojitosti s covidom len za mesiac a pol približne 75-tisíc ľudí.

Koronavírus: Mapa cestovných obmedzení

https://dovolenka.sme.sk/info/cestovatelska-korona-mapa/embed

Vývoj pandémie Covid-19 vo svete