Značkám sa nepáči otrocká práca Ujgurov, Čína ich vyháňa z krajiny

Nejde nám o politiku, tvrdí H&M.

28. mar 2021 o 10:38 Matúš Krčmárik

Článok pokračuje pod video reklamou

PEKING, BRATISLAVA. Vyhlásenie odevnej firmy H&M nebolo ničím neobvyklé a dlho si ho nikto nevšimol. „Sme hlboko znepokojení tvrdeniami o porušovaní ľudských práv v Sin-ťiangu,“ napísala na webe švédska firma ešte minulý rok.

Súvisiaci článok Čína trestá slovenskú europoslankyňu, Nemcom pripomína holokaust Čítajte

Tieto slová dlho unikali aj pozornosti čínskych úradov. Až sa v stredu na sociálnej sieti mládežníckej organizácie Čínskej komunistickej strany objavila správa, ktorá spustila dovtedy nebývalé reakcie.

„Podporujete bojkot bavlny zo Sin-ťiangu a zároveň chcete v Číne zarábať? To by vám tak vyhovovalo!“ napísali na webe mladí komunisti, ktorých cituje The Telegraph. Odvtedy dostala správa pol milióna lajkov, zdieľalo ju 40-tisíc ľudí, prilákala 16-tisíc komentárov.

Zmizli z mapy

Pridali sa štátne médiá, ktoré sa začali spoločnosti vyhrážať tým, že „zaplatí vysokú cenu“. Výrobky H&M stiahli z najväčších čínskych internetových obchodoch a od štvrtka sa obchody spoločnosti nedajú nájsť ani na internetových mapách spoločnosti Apple a Baidu.