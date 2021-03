Pokus uvoľniť uviaznutú loď v Suezskom prieplave nevyšiel

V nedeľu operáciu podporia dva remorkéry.

26. mar 2021 o 16:42 (aktualizované 26. mar 2021 o 17:14) TASR, ČTK

KÁHIRA. Dnešný pokus uvoľniť kontajnerovú loď, ktorá v utorok zablokovala Suezský prieplav, nevyšiel.

Informovala o tom spoločnosť Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), ktorá loď Ever Given spravuje.

Holandský tím, ktorý na vyslobodení pracuje, potvrdil, že v nedeľu operáciu podporia dva remorkéry.

Spoločnosť BSM informovala, že okrem bežných bagrov na mieste pribudlo aj špeciálne sacie rýpadlo, ktoré dokáže za hodinu premiestniť 2000 metrov kubických materiálu.

Egyptský prezident Abdal Fatah Sísí vo štvrtok ohľadom uvoľnenia lode hovoril o 48, maximálne 72 hodinách. Holandská spoločnosť Smit Salvage, ktorá sa už podieľala na vyzdvihnutí lode Costa Concordia či ponorky Kursk, ale hovorí o dňoch až týždňoch.

Obrovská nákladná loď nabehla na plytčinu v utorok a zatarasila dôležitú lodnú a obchodnú cestu.

Zatiaľ nie je jasné, či nabehnutie na plytčinu spôsobil prudký náraz vetra, zlá viditeľnosť, technická porucha alebo ľudské zlyhanie. Prevádzkovateľom lode je taiwanská spoločnosť Evergreen Marine, ktorá oznámila, že príčinou bol silný vietor.

Čistá náhoda?

Ešte v deň havárie na seba loď upozornila iným manévrom. Keď čakala na signál na vstup do Suezského prieplavu, vytvorila spočiatku zdanlivo nezmyselným manévrovaním úplne zreteľný obrazec.

Kapitán nakreslil 400 metrov dlhým plavidlom obrazec, ktorý pripomína penis aj so semenníkmi. Na erotickú kresbu, ktorú odhalila simulácia dráhy pohybu lode, upozornil na twitteri portál VesselFinder, ktorý sleduje pohyb lodí.

Hovorca prepravnej spoločnosti Bernhard Schulte Shipmanagement, ktorá loď Ever Given spravuje, nemeckému magazínu Der Spiegel povedal, že nie je nič neobvyklé, keď lode čakajúce na vstup "meandrujú dookola".

Na otázku, prečo virtuálny obrazec pripomína mužský pohlavný orgán, hovorca podotkol, že ide pravdepodobne o "čistú náhodu".

Zložitá situácia

Uviaznutá loď ešte sťaží už aj tak zložitú situáciu v globálnych dodávateľských reťazcoch, domnievajú sa analytici agentúry Moody's. Tie už pred haváriou výrazne zaťažovalo rýchle zotavovanie ekonomickej aktivity.

Prieplav ročne zabezpečuje zhruba 30 percent globálnej kontajnerovej prepravy. Podľa údajov egyptských úradov ho za toto obdobie využije minimálne 18-tisíc lodí.

K nehode došlo v situácii, keď sa prudko zvyšuje dopyt po tovaroch, ktorých dodávky v minulom období obmedzila pandémia nového koronavírusu. Dopyt rastie zo strany firiem aj spotrebiteľov, pričom kapacita kontajnerovej prepravy je obmedzená.

Zablokovanie Suezského prieplavu predlžuje nielen dodávku tovarov do Európy, ale aj návrat prázdnych kontajnerov do Ázie, čo opäť predĺži čas na ďalšie dodávky smerom do Európy. Už aj pred nehodou lode Ever Given spôsoboval vysoký rast dopytu po tovaroch problém s lodnými kontajnermi.

Situácia je nepriaznivá aj pre amerických dovozcov spotrebného tovaru z Indie a juhovýchodnej Ázie, ktorí preferujú prepravu tovarov cez Suezský prieplav, dodali analytici.

Lode teraz budú musieť podľa všetkého využívať dlhšiu trasu okolo Mysu dobrej nádeje na juhu Afriky. Táto cesta však predĺži dodávku tovarov o sedem až 10 dní.

To zvýši náklady, pričom podľa analytikov ratingovej agentúry Moody's tento vývoj zasiahne najmä európsky spracovateľský priemysel a výrobu automobilov.