Covid vo svete: V Maďarsku zomrelo za deň najviac pacientov od začiatku pandémie

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v jednotlivých krajinách?

26. mar 2021 o 7:35 (aktualizované 26. mar 2021 o 10:07) TASR

https://flo.uri.sh/story/230110/embed

Správu priebežne aktualizujeme

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 126 127 501 Počet vyliečených: 101 764 425 Počet úmrtí: 2 768 652 Zdroj: worldometers.info/coronavirus

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/NMre6IAAAiU

Mapa cestovných obmedzení

https://dovolenka.sme.sk/info/cestovatelska-korona-mapa/embed

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 1 503 307 Počet vyliečených: 1 299 552 Počet úmrtí: 25 639

Ak obyvatelia Česka ešte 14 dní vydržia a budú dodržiavať platné protiepidemické opatrenia, prvé uvoľnenie obmedzení v krajine by mohlo prísť v týždni po 12. apríli.

Uviedol to v piatok český minister zdravotníctva Jan Blatný, informuje spravodajský server Novinky.cz.

"Čísla sa zlepšujú, ale stále sú to čísla nesmierne vysoké," povedal minister na tlačovej konferencii o výboji epidémie.

"Je to veľmi dobrá správa, ktorá zostane dobrou, ak vydržíme v tom, aby sme naďalej - najmenej ďalšie dva týždne - podnikali všetko pre to, aby sa čísla radikálne znížili. Potom bude termín 12. apríla reálny," zdôraznil.

Podľa Blatného by k prvým zmierňovaným opatreniam mali patriť obmedzenia pohybu medzi okresmi. Prioritou je tiež návrat detí do škôl, o ktorom by vláda mohla rozhodnúť budúci týždeň, priblížila hlavná hygienička Pavla Svrčinová.

Dodala, že chce ešte pred Veľkou nocou predstaviť upravenú podobu protiepidemického systému PES platného od novembra minulého roka, ktorý už z dôvodu nákazlivejších variantov koronavírusu nie je použiteľný, preto sa ním česká vláda už celé týždne neriadi.

Z piatkových údajov českého ministerstva zdravotníctva vyplýva, že v krajine vo štvrtok pribudol najnižší počet nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 za všedný deň od 8. februára. Potvrdených bolo 7 853 prípadov, čo je o 2798 menej ako pred týždňom.

V ČR dosiaľ podali približne 1,5 milióna dávok vakcín proti covidu, ukončené očkovanie má viac ako 418 000 ľudí. Minister Blatný očakáva, že do konca apríla dostanú aspoň jednu dávku vakcíny dva milióny ľudí, pričom v júni by to malo byť už 60-70 percent populácie.

Koronavírus v Maďarsku Celkový počet potvrdených prípadov: 614 612 Počet vyliečených: 392 314 Počet úmrtí: 19 499

Za posledný deň v Maďarsku zomrelo 275 ľudí s komplikáciami spôsobenými ochorením COVID-19, čo je najvyšší počet od vypuknutia koronavírusovej pandémie.

Pribudlo tiež 11 265 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čím celkový počet infikovaných stúpol na 614 612, informoval v piatok operačný štáb na webovej stránke koronavirus.gov.hu.

Počet obetí súvisiacich s vírusom SARS-CoV-2 stúpol na 19.499. V nemocničnom ošetrení je v súčasnosti 11 823 chorých s covidom, z nich 1480 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

Zaočkovaných proti koronavírusu je v Maďarsku už 1 803 533 ľudí, čo je 17,9 percenta obyvateľstva. Obe dávky očkovacej látky dostalo 594 662 osôb.

Koronavírus v Poľsku Celkový počet potvrdených prípadov: 2 154 821 Počet vyliečených: 1 722 856 Počet úmrtí: 50 860

Poľská vláda rozhodla vo štvrtok o sprísnení protipandemických opatrení - na dvojtýždňové obdobie okolo veľkonočných sviatkov sa zavrú škôlky, obchody s nábytkom či kaderníctva a obmedzený bude i počet veriacich v kostoloch (jedna osoba na 20 metrov štvorcových). Nové pravidlá začnú platiť v sobotu a potrvajú do 9. apríla, informovala agentúra AP.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vláda tak rozhodla po tom, čo v krajine druhý deň za sebou zaznamenali rekordný počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Cieľom nových opatrení čo najviac obmedziť mobilitu a kontakty medzi ľuďmi.

"Poľsko sa nachádza v najťažšom okamihu pandémie za 13 mesiacov. Vývoj vírusu a britská mutácia nevedú len k vyššiemu počtu prípadov, ale spôsobujú i viac hospitalizácií," povedal minister zdravotníctva Adam Niedzielski. Dodal, že situácia je vážna najmä v Sliezsku.

Všetci prichádzajúci do Poľska cez južné hranice z Českej republiky alebo zo Slovenska budú musieť podstúpiť test na koronavírus alebo ísť do karantény.

Koronavírus na Ukrajine Celkový počet potvrdených prípadov: 1 614 707 Počet vyliečených: 1 290 158 Počet úmrtí: 31 461

Za posledných 24 hodín Ukrajina zaznamenala 18 132 nových prípadov koronavírusu, čo je najvyšší počet od začiatku pandémie, napísal v piatok na Facebooku minister zdravotníctva Maxym Stepanov. Je medzi nimi 923 detí a 435 zdravotníkov. Informovala o tom agentúra TASS.

Podľa Stepanova bolo za posledný deň hospitalizovaných 4 826 pacientov, 7 138 osôb sa vyliečilo a 326 ochoreniu podľahlo. Najviac prípadov hlási hlavné mesto Kyjev (1 164) a Odeská (1 545), Dnepropetrovská (1 358) a Charkovská oblasť (1 204).

Celkový počet prípadov na Ukrajine dosiahol 1 614 707 osôb, z ktorých sa vyliečilo 1 290 158. Ochoreniu od začiatku pandémie podľahlo 31 461 ľudí.

Núdzový stav v súvislosti s koronavírusovou pandémiou bude trvať do 30. apríla.

Prvých pol milióna dávok vakcíny Covishield z Indie vyvinutých spoločnosťou AstraZeneca a Oxfordskou univerzitou do krajiny dorazilo 23. februára. Očkovanie sa začalo deň nato.

Ukrajina zaregistrovala aj vakcínu spoločnosti Pfizer a čínsku vakcínu CoronaVac. Zatiaľ bolo v krajine zaočkovaných 174 325 osôb v dovedna 432 vakcinačných centrách. K dispozícii je aj 168 mobilných tímov, spresnil minister zdravotníctva.

Koronavírus v Amerike

Koronavírus v Mexiku Celkový počet potvrdených prípadov: 2 214 542 Počet vyliečených: 1 752 125 Počet úmrtí: 200 211

Mexiko sa stalo vo štvrtok v poradí treťou krajinou sveta, v ktorej počet úmrtí spojených s novým koronavírusom prekročil 200 000. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.

Podľa údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva tam doteraz ochoreniu COVID-19 podľahlo 200 211 ľudí.

Po Spojených štátoch a Brazílii má tak Mexiko tretí najvyšší počet úmrtí v spojitosti s touto chorobou na svete. Tento smutný míľnik dosiahla krajina aj napriek tomu, že počet nových prípadov a úmrtí v posledných týždňoch klesal, a to aj po januárovom prudkom náraste novoinfikovaných, v dôsledku čoho sa nemocnice ocitili na hranici svojich kapacít.

Námestník ministra zdravotníctva Hugo López-Gatell varoval pred rizikom novej vlny infekcií, keďže milióny Mexičanov sa v súčasnosti pripravujú na slávenie blížiacich sa veľkonočných sviatkov.

Vakcinačná kampaň sa v Mexiku začala 24. decembra. Podľa agentúry AFP v krajine so 126 miliónmi obyvateľov doteraz podali zhruba 6,1 milióna dávok vakcín proti koronavírusu. Podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa v Mexiku doteraz zaznamenali viac ako 2,2 milióna potvrdených prípadov tohto ochorenia.