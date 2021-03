Europarlament vyzval štáty západného Balkánu na pokrok v reformách, ak chcú byť členmi Únie

Parlament hodnotil pokroky štyroch krajín.

25. mar 2021 o 22:18 TASR

BRUSEL. Albánsko, Kosovo, Severné Macedónsko a Srbsko musia pokračovať v zásadných reformách, ak sa chcú priblížiť k členstvu v EÚ. Zhodli sa na tom vo štvrtok v Bruseli poslanci Európskeho parlamentu.

Európsky parlament prostredníctvom štvorice nelegislatívnych uznesení zhodnotil pokrok Albánska, Kosova, Severného Macedónska a Srbska v integračnom procese v rokoch 2019 a 2020.

Poslanci v schválených textoch zdôraznili, že pokrok na ceste k členstvu v EÚ závisí od trvalých, dôkladných a nezvratných reformách v kľúčových oblastiach, medzi ktoré patrí právny štát a efektívne fungovanie demokratických inštitúcií.

Poukázali tiež na dôležitosť zintenzívnenia boja proti korupcii a organizovanému zločinu, ako aj zlepšenia susedských vzťahov a regionálnej spolupráce.

Poslanci: Nezávislosť Kosova je nezvratná

V prípade Albánska europarlament privítal jasnú strategickú orientáciu a záväzok Tirany v súvislosti s integráciou krajiny do EÚ. Poslanci podporili začatie formálnych rokovaní o pristúpení Albánska k EÚ, avšak až po splnení všetkých podmienok stanovených Európskou radou.

Európsky parlament v uznesení hodnotiacom pokrok Kosova vyzval vlády v Belehrade v Prištine, aby sa zdržali akýchkoľvek opatrení, ktoré by narušili dôveru medzi nimi.

Poslanci konštatovali, že nezávislosť Kosova je nezvratná a vyzvali v tejto súvislosti päticu členských štátov EÚ, ktoré dosiaľ Kosovo neuznali, aby tak urobili. Uznanie nezávislosti Kosova by podľa zákonodarcov prispelo k normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou, posilnilo a upevnilo by stabilitu regiónu, a uľahčilo integráciu oboch štátov do EÚ.

Europarlament konštatoval, že Severné Macedónsko neustále napreduje a udržiava stabilné tempo pri prijímaní reforiem súvisiacich s integráciou do EÚ.

Poslanci vyzvali na bezodkladné usporiadanie prvej medzivládnej konferencie so Severným Macedónskom, ktorá by odštartovala rokovania o členstve tejto krajiny k EÚ a vyjadrili zároveň poľutovanie, že Bulharsko a Severné Macedónsko nenašli porozumenie v otvorených dvojstranných otázkach.

Európsky parlament v tejto súvislosti vyzval vlády v Sofii a Skopje na dosiahnutie kompromisu o akčnom pláne konkrétnych opatrení zameraných na vyriešenie aktuálnej patovej situácie.

Obavy z nového srbského parlamentu

Pri hodnotení pokroku Srbska Európsky parlament zdôraznil, že normalizácia vzťahov s Kosovom a skutočné dodržiavanie základných práv zostanú naďalej kľúčovými témami a budú určovať rýchlosť prístupových rokovaní.

Poslanci vyjadrili obavy ohľadom účinného fungovania nového srbského parlamentu, kde neexistuje opozícia a ktorého legitimitu opozičné strany spochybňujú.

Európsky parlament zdôraznil aj význam zosúladenia zahraničnej politiky Srbska so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ, ktorá je podľa europoslancov najnižšia v regióne západného Balkánu.

Štvorica nelegislatívnych uznesení je odpoveďou europarlamentu na výročné správy Európskej komisie hodnotiace pokrok kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátov na členstvo v EÚ a predstavuje oficiálny postoj europarlamentu k vzťahu Únie s týmito kandidátskymi krajinami.