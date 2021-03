Biden cíti zodpovednosť za stav planéty. Chce zastaviť epidémiu koronavírusu a násilia

Chce zakázať kúpu a predaj útočných zbraní a zmeniť imigračný systém.

25. mar 2021 o 22:26 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Joe Biden na štvrtkovej tlačovej konferencii vyjadril nádej, že počas svojho pôsobenia na poste prezidenta USA bude schopný dosiahnuť pokrok v riešení naliehavých problémov, akými sú klimatická kríza, reforma držby zbraní či migrácia. Informovala o tom stanica CNN.

"V týchto (záležitostiach) budeme postupovať krok za krokom a budeme sa usilovať riešiť ich pokiaľ možno súbežne," odpovedal na otázku novinára o tom, či sa mu podarí presadiť zmeny v kľúčových otázkach.

Tlačová konferencia sa uskutočnila v 65. deň Bidenovho pôsobenia na poste šéfa Bieleho domu.

Obmedzenie zbraní nesmie rozdeliť spoločnosť

Biden už v utorok vyhlásil, že Spojené štáty by mali zakázať kúpu a predaj útočných zbraní v USA, a obrátil sa na Kongres, aby podnikol príslušné kroky.

Reagoval tak na pondelňajšiu streľbu v meste Boulder v štáte Colorado, kde prišlo o život desať ľudí.

"Myslím si, že moji republikánski kolegovia budú musieť rozhodnúť, či chcú alebo nechcú spolupracovať," uviedol v tejto súvislosti Biden, pričom varoval pred ďalšou politickou polarizáciou krajiny.

Deti do škôl

Prezident na tlačovej konferencii hovoril aj o pokroku v boji proti koronakríze v USA. Citoval pritom správu rezortu školstva, podľa ktorej je už otvorených takmer polovica všetkých amerických základných škôl.

Bidenov cieľ pritom je, aby sa počas jeho prvých 100 dní v úrade do školských lavíc vrátila väčšina žiakov ZŠ.

"Zatiaľ to nie je väčšina, ale sme tomu veľmi blízko a verím, že do 35 dní, ktoré zostávajú, dosiahneme aj tento cieľ," uviedol.

Biden dodal, že v rámci záchranného balíka v hodnote 1,9 bilióna dolárov (1,6 bilióna eur) určeného pre podniky a občanov USA postihnutých pandémiou bolo už na účty Američanov zaslaných viac ako 100 miliónov platieb vo výške 1400 dolárov (1189 eur).

"Sú to skutočné peniaze vo vreckách ľudí prinášajúce takmer okamžitú úľavu a milióny ďalších dostanú svoje peniaze už čoskoro," povedal.

Odchod z Afganistanu

Joe Biden sa venoval aj konfliktu v Afganistane. Uviedol, že bude "náročné" dodržať termín stiahnutia všetkých amerických vojakov z krajiny, ktorým je 1. máj.

Termín odchodu amerických vojakov vyplýva z vlaňajšej dohody medzi vládou USA a afganským militantným hnutím Taliban, ktoré sa výmenou za to zaviazalo viesť mierové rozhovory s afganskou vládou.

"Odídeme, otázkou však je, kedy," povedal Biden, podľa ktorého tento krok komplikujú taktické dôvody.

Na otázku, či budú americkí vojaci v Afganistane pôsobiť aj v roku 2022, však odpovedal, že si takúto situáciu nevie predstaviť.

Varovanie KĽDR, konkurencia pre Čínu

Biden takisto varoval Severnú Kóreu, že USA sú pripravené "náležite reagovať" v prípade, ak bude eskalovať testovanie svojich balistických rakiet. Túto tému americká vláda podľa prezidenta konzultuje so svojimi partnermi a spojencami.

USA sú pripravené na "určitú formu" diplomatických vzťahov so Severnou Kóreou, ich konečným cieľom však musí byť denuklearizácia Kórejského polostrova. Biden potvrdil, že otázky týkajúce sa KĽDR sú prioritou zahraničnej politiky jeho administratívy.

Na margo vzťahov s Čínou povedal, že USA nevyhľadávajú konfrontáciu, medzi súperiacimi superveľmocami však vždy bude existovať konkurencia.

O tomto postoji už viackrát osobne hovoril aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingoma, ktorého nazval autokratom. Dodal, že Washington musí zabezpečiť, aby Peking "dodržiaval pravidlá", či už v oblasti obchodu alebo ľudských práv.

Každoročný nápor migrantov

Joe Biden pred novinármi odmietol kritiku, že by prílev nelegálnych migrantov na južných hraniciach Spojených štátov dosiahol kritickú úroveň.

Nárast počtu migrantov smerujúcich do USA je podľa neho sezónnym javom, ktorý sa opakuje každý rok. Informovala o tom agentúra AFP.

"V zimných mesiacoch január, február a marec ide o výrazný nárast počtu ľudí prichádzajúcich k hraniciam (USA). Deje sa to každý rok," povedal Biden na prvej tlačovej konferencii v Bielom dome od zloženia prezidentskej prísahy.

Na kritiku, že jeho administratíva vpustila do krajiny nelegálnych migrantov, Biden reagoval slovami, že jeho vláda sa zaviazala, že maloletým osobám bez sprievodu umožní vstup do USA z humanitárnych dôvodov.

Vyhlásil, že nikdy nedovolí, aby na hraniciach medzi USA a Mexikom deti bez sprievodu umierali od hladu.

"Ak by dieťa bez sprievodu skončilo na hranici, nikdy by sme ho nenechali zomrieť od hladu na druhej strane hranice. Nespravila to žiadna predchádzajúca administratíva okrem Trumpovej. Ani ja to neurobím," apeloval.

Zmeny v imigračnom systéme

Podmienky v pohraničných strediskách, v ktorých sú sústreďovaní maloletí migranti, napríklad v meste Donna v štáte Texas, nazval Biden "totálne neprijateľnými". Dodal, že tisíce detí majú byť odtiaľ presunuté do centier s lepšími podmienkami.

Biden zdôraznil, že situácia na americko-mexických hraniciach sa podľa neho už zlepšuje a prisľúbil, že čoskoro tam dôjde k výraznému pozitívnemu posunu, uviedla stanica CNN.

Uviedol, že jeho cieľom je zmeniť celý imigračný systém. "Myslím si, že uvidíme zmenu. Všetci by mali ísť späť. Všetci pôjdu späť. Jediní, koho nenecháme sedieť bez pomoci na druhej strane (pohraničnej rieky) Rio Grande, sú deti," povedal.

"Desaťtisíce ľudí starších ako 18 rokov boli poslané späť domov. Posielame späť prevažnú väčšinu rodín, ktoré prichádzajú," povedal Biden. O situácii na hraniciach Biden vedie rokovania s mexickým prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom.

Joe Biden prisľúbil v tejto oblasti zvýšenie transparentnosti a preto novinárom umožní vstup do preplnených migračných centier. Kedy sa tak stane, nespresnil.