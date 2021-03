Bielorusko spustilo výrobu vakcíny Sputnik V

Prvé várky by mali byť k dispozícii koncom apríla.

25. mar 2021 o 17:59 SITA

KYJEV. Bielorusko začalo s masovou výrobou ruskej vakcíny Sputnik V. Vo štvrtok o tom informovali tamojšie úrady.

Štátna farmaceutická firma Belmedpreparaty by mala vyrábať do 500-tisíc dávok očkovacej látky mesačne. Prvé várky by mali byť podľa jej výkonného riaditeľa k dispozícii koncom apríla.

Bielorusko vydalo povolenie na používanie vakcíny Sputnik V ako druhá krajina na svete po Rusku.

Tamojší prezident Alexander Lukašenko v súvislosti s pandémiou nezaviedol žiadne opatrenia.

Obyvateľom však radil, aby sa nákaze vyhli jazdením v traktoroch po poliach, pitím vodky a návštevami sauny. Jeho prístup mnohých Bielorusov rozhneval a prispel k ďalšiemu verejnému rozhorčeniu v súvislosti s jeho autoritárstvom.

Krajina s 9,5 miliónmi obyvateľov zaznamenala takmer 315-tisíc prípadov nákazy koronavírusom a 2 193 úmrtí na ochorenie COVID-19.