Do krčiem len očkovaní? Johnsona za návrh kritizujú

Podniky kontrolu odmietajú, môže však urýchliť otváranie.

25. mar 2021 o 21:36 Lukáš Onderčanin

LONDÝN, BRATISLAVA. Pred vstupom do baru ukážete potvrdenie, že ste zaočkovaní proti koronavírusu. Kým britská vláda ešte pred dvoma mesiacmi tvrdila, že takýto krok by bol diskriminačný a proti britským hodnotám, túto možnosť vrátil do hry britský premiér Boris Johnson.

Vláda však nechce žiadne takéto nariadenie schvaľovať – no prípadné vyžadovanie certifikátu chce nechať na majiteľoch podnikov.

Rozhodnutie majiteľov

Veľká Británia postupne patrí medzi krajiny, kde sa darí proti koronavírusu zaočkovať väčšiu časť populácie – prvú dávku vakcíny dostalo už 43 percent Britov. Napríklad v piatok len za jeden deň zaočkovali v Británii 711-tisíc ľudí.

Situácia v krajine sa začína zlepšovať – počet denných úmrtí klesol pod sto a Briti vďaka vládnemu plánu vedia, kedy sa čo bude otvárať.