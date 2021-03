Putin zrušil vekový limit pre vysokopostavených štátnych činiteľov

V súčasnosti 68-ročný Putin je v ruskej politike od roku 2000 a vládnuť by mohol až do roku 2036.

24. mar 2021 o 21:30 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

MOSKVA. Ruský prezident Vladimir Putin v stredu podpísal zákon, ktorý umožňuje vysokopostaveným štátnym činiteľom zostať na svojich pozíciách aj po dovŕšení 70 rokov. Informovala o tom agentúra Reuters.

Zrušenie vekového limitu sa týka civilných vládnych predstaviteľov, ktorých do funkcie vymenoval samotný Putin a ktorí sa pre zotrvanie v úrade sami rozhodnú.

Súvisiaci článok Sťažoval sa na bolesti chrbta, teraz Navaľnemu vo väzení znecitlivela noha Čítajte

Vekový limit pre vysokopostavených činiteľov bol už v minulosti zvýšený zo 65 na 70 rokov. Podľa nového zákona, ktorý v stredu podpísal Putin, sa táto veková hranica nebude vzťahovať na predstaviteľov, ktorých vymenúva a odvoláva samotný prezident.

V súčasnosti 68-ročný Putin dominuje ruskej politike od roku 2000 a na základe nedávnych ústavných zmien by mohol vládnuť až do roku 2036. To znamená, že by v prezidentskom úrade mohol zotrvať do svojich 83 rokov, píše Reuters.

Po nedávnom zvýšení dôchodkového veku odchádzajú v Rusku muži do dôchodku v 65 rokoch a ženy po dovŕšení šesťdesiatky.