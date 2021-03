Krajiny eurobloku rokujú s Britániou o výhodnom riešení sporu o dodávkach vakcín

V Spojenom kráľovstve očkovacia kampaň prebieha oveľa rýchlejšie ako v kontinentálnej Európe.

24. mar 2021 o 20:09 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

LONDÝN/ BRUSEL. Británia a Európska únia vedú rozhovory s cieľom vyriešiť vzájomné spory v súvislosti s dodávkami vakcín proti chorobe COVID-19, oznámili v stredu Londýn a Brusel v spoločnom vyhlásení. Informovala o tom agentúra AFP.

"Vzhľadom na našu vzájomnú závislosť pracujeme na konkrétnych krokoch - v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte -, ktoré môžeme podniknúť s cieľom dosiahnuť obojstranne výhodné riešenie situácie a rozšíriť prístup k vakcínam pre všetkých našich občanov," uviedli obe strany vo vyhlásení.

Blokáda vývozu by ovplyvnila aj Britov

Zverejnené bolo krátko po tom, ako britský premiér Boris Johnson v parlamente uviedol, že blokovanie vývozu vakcín zo strany EÚ môže mať dlhodobé nežiaduce následky.

"Len by som jemne upozornil kohokoľvek, kto uvažuje o blokáde alebo prerušení dodávateľských reťazcov, že spoločnosti sa môžu na tieto kroky pozrieť a vyvodiť závery o tom, či je alebo nie je rozumné investovať v krajinách, ktoré svojvoľne zavádzajú blokády, povedal v stredu Johnson.

Súvisiaci článok V očkovaní budeme na chvoste. Čo sme pokazili a dá sa to opraviť? (otázky a odpovede) Čítajte

Uviedol to len niekoľko hodín po tom, ako Európska únia oznámila nové pravidlá pre kontrolu vývozu očkovacích látok proti chorobe COVID-19.

Predstavitelia EÚ trvajú na tom, že nové pravidlá neznamenajú blokádu alebo prerušenie dodávateľských reťazcov. Zároveň však kritizovali britsko-švédsku spoločnosť AstraZeneca za meškajúce dodávky vakcín do členských štátov.

Zásada reciprocity

"Zatiaľ čo naše členské štáty čelia tretej vlne pandémie a nie každý výrobca si plní svoje zmluvy, EÚ je jediným významným producentom OECD, ktorý pokračuje vo vývoze vakcín do iných krajín. Mala by to však byť obojsmerná cesta. Z tohto dôvodu Európska komisia zavádza zásady reciprocity a proporcionality do existujúceho mechanizmu autorizácie," vysvetlila v stredu šéfka EK Ursula von der Leyenová.

Zásada reciprocity znamená zistiť, či cieľová krajina obmedzuje svoj vlastný vývoz vakcín alebo surovín na ich výrobu a proporcionalita má zohľadniť skutočnosť, či sú podmienky v cieľovej krajine lepšie alebo horšie ako v EÚ - epidemiologická situácia, miera zaočkovanosti a prístup k vakcínam.

Členské štáty EÚ a eurokomisia by mali posúdiť, či požadovaný export vakcín neohrozí bezpečnosť dodávok očkovacích látok a ich zložiek v Únii.

AstraZeneca zdôvodnila meškanie dodávok výrobnými problémami vo svojich prevádzkach v EÚ. Predstavitelia eurobloku však oponujú, že firma v tom istom čase dokázala splniť všetky svoje záväzky voči Británii.

V Spojenom kráľovstve pritom očkovacia kampaň prebieha oveľa rýchlejšie ako v kontinentálnej Európe. Brusel tvrdí, že Londýn v očkovaní postupuje takým rýchlym tepom aj preto, že firme AstraZeneca fakticky zakázal vyvážať vakcínu, čo však vláda premiéra Borisa Johnsona dôrazne poprela.