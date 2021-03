Slovensko a ďalších šesť európskych krajín vyjadrilo podporu jadrovej energetike

Chcú, aby všetky dostupné technológie s nulovou a nízkou tvorbou emisií boli podporované.

24. mar 2021 o 19:26 SITA

BRATISLAVA. Lídri siedmich členských štátov Európskej únie spoločne vyjadrili podporu jadrovej energetike. Ako uviedli v liste adresovanom popredným predstaviteľom Európskej únie, ktorý má agentúra SITA k dispozícii, jadrová energia by podľa nich mala byť aktívne podporovaná Európskou úniou pri jej plánoch na znižovanie skleníkových plynov.



EÚ sa v decembri dohodla na znížení emisií skleníkových plynov v bloku do konca desaťročia najmenej o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Doterajším cieľom bolo do roku 2030 znížiť emisie o 40 %.



Predsedovia vlád Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovinska i francúzsky prezident Emmanuel Macron sú však znepokojení v súvislosti s obmedzeným priestorom pre tvorbu vnútorných politík.

„Sme presvedčení, že všetky dostupné technológie s nulovou a nízkou tvorbou emisií, ktoré prispievajú ku klimatickej neutralite a zároveň podporujú ďalšie ciele energetickej politiky, by mali byť nielen uznané, ale aj aktívne podporované Európskou úniou," uvádza sa v liste. Podľa sedmičky politikov vrátane slovenského premiéra Igora Matoviča to platí predovšetkým pre jadrovú energiu, ktorej rozvoj je jedným z hlavných cieľov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.



Štátnikov znepokojuje, že právo členského štátu zvoliť si medzi rôznymi zdrojmi energie je v súčasnosti výrazne obmedzené tvorbou politiky EÚ, ktorá čoraz viac vylučuje jadrovú energiu. V liste zároveň poukázali aj na nedávny rozsudok Súdneho dvora EÚ o projekte Hinkley Point C, ktorý potvrdil, že jadrová energia neohrozuje environmentálne ciele Zmluvy o fungovaní EÚ.