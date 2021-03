Únia smeruje k prísnejším kontrolám vývozu vakcín proti koronavírusu

Očakáva sa, že tento krok bude predstavovať ranu pre Veľkú Britániu.

24. mar 2021 o 16:13 SITA

BRUSEL. Európska únia (EÚ) sa v stredu priblížila k zavedeniu prísnejších kontrol vývozu vakcín proti koronavírusu. Jej snahou je zabezpečiť, aby v čase prudkého nárastu nových prípadov ochorenia COVID-19 bolo k dispozícii viac dávok pre obyvateľov únie.



Výkonný orgán únie v predvečer samitu jej vedúcich predstaviteľov uviedol, že má plán, ako zabezpečiť, aby pre občanov európskej dvadsaťsedmičky bolo k dispozícii viac vakcín vyrobených v EÚ.



Očakáva sa, že tento krok bude predstavovať ranu pre Veľkú Britániu, ktorá v očkovacom procese napreduje omnoho rýchlejšie ako EÚ, do ktorej ešte donedávna patrila. Podľa najnovších údajov dostalo najmenej jednu dávku očkovacej látky už 45 % dospelých Britov, kým v EÚ je to menej ako 14 %.

Európska komisia uviedla, že pri prísnejších kontrolách vývozu vakcín bude postupovať od prípadu k prípadu. Jej pozornosť sa však bude sústrediť predovšetkým na Spojené kráľovstvo a britsko-švédsky farmaceutický gigant AstraZeneca, ktorý má na území EÚ dve fabriky na výrobu vakcín.



Ako uviedol podpredseda komisie Valdis Dombrovskis, od konca januára sa z EÚ do Británie vyviezlo asi 10 miliónov dávok, no z Británie smerom na kontinent neprišlo nič. „Je teda zrejmé, že sa musíme zaoberať aj týmito aspektmi reciprocity a proporcionality,“ uviedol.



EÚ stojí na čele medzinárodného úsilia o doručenie vakcín do celého sveta. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová zdôrazňuje, že únia zabezpečila viac ako dosť dávok pre celú populáciu, no musí sledovať včasné dodávky očkovacích látok pre občanov EÚ.