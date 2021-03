Suezský prieplav zablokovala obrovská nákladná loď

Takmer dvesto kilometrov dlhý prieplav je dôležitou skratkou v lodnej doprave.

24. mar 2021 o 9:09 Jakub Habas

Satelitné zábery lode Ever Given, ktorá blokuje Suezský prieplav. (Zdroj: TASR/AP)

KÁHIRA. Obrovská nákladná loď ochromila dopravu v Suezskom prieplave, ktorý je dôležitou dopravnou tepnou medzi Stredozemným a Červeným morom.

Štyristo metrov dlhá a skoro 60 metrov široká kontajnerová loď Ever Given, ktorá smeruje z Číny do rotterdamského prístavu, zablokovala kanál.

Loď plaviaca sa pod panamskou vlajkou sa v kanáli spriečila, príčina zatiaľ nie je známa. Egyptské úrady informovali, že v oblasti fúka silný vietor. Podľa BBC boli príčinou nehody technické problémy. (Vývoj dopravy v prieplave môžete sledovať tu.)

Takmer dvesto kilometrov dlhý prieplav je dôležitou skratkou v lodnej doprave. Cesta loďou ním stojí v prepočte asi 250-tisíc eur, ale prepravným spoločnostiam sa často vyplatí. Ušetria si dlhú cestu okolo Afriky.

Suezským prieplavom prechádza asi desať percent svetového obchodu.