Covid vo svete: Na Ukrajine zomrelo za deň najviac pacientov od začiatku pandémie

24. mar 2021 o 7:26 (aktualizované 24. mar 2021 o 8:09) TASR

Správu priebežne aktualizujeme

Mapa cestovných obmedzení

Koronavírus v Európe

Koronavírus na Ukrajine Celkový počet potvrdených prípadov: 1 579 906 Počet vyliečených: 1 276 272 Počet úmrtí: 30 773

Ukrajina už druhý deň po sebe zaznamenala rekordný počet úmrtí na chorobu COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, informovala v stredu agentúra UNIAN.

Kým v utorok Ukrajina hlásila 333 úmrtí, v stredu to bolo 342, čím tamojší celkový počet obetí pandémie stúpol na 30 773.

Počet potvrdených prípadov infekcie novým typom koronavírusu sa za posledných 24 hodín zvýšil o 14.174 na celkovo 1 579 906.

Z ochorenia sa za posledný deň uzdravilo ďalších 7 386 ľudí. Od začiatku pandémie už 1 276 272.

Koronavírus v Nórsku Celkový počet potvrdených prípadov: 89 120 Počet vyliečených: 74 332 Počet úmrtí: 649

Nórska vláda v utorok oznámila, že dočasne zakáže predaj alkoholických nápojov v reštauráciách a baroch. Pôjde o súčasť prísnejších opatrení zameraných na zastavenie šírenia nákazy koronavírusom, informovala agentúra AFP.

Nariadenia by mali vstúpiť do platnosti vo štvrtok a trvať by mali do 12. apríla.

Na základe týchto opatrení budú musieť cestujúci zo zahraničia po vstupe do Nórska absolvovať povinnú desaťdňovú karanténu v hoteli. Doteraz mohli karanténu po predložení negatívneho výsledku testu na koronavírus ukončiť po troch dňoch.

"Najdôležitejšie je, aby počas Veľkej noci ľudia cestovali čo najmenej a stretávali sa s čo najmenším počtom ľudí, aby tak zabránili šíreniu vírusu," informoval na tlačovej konferencii nórsky minister zdravotníctva Bent Hoie.

Napriek zvýšenému počtu prípadov nákazy vláda nezakázala medzištátne cestovanie, avšak limitovala počet hostí, ktorých môže každá domácnosť počas sviatkov u seba privítať, na dve osoby.

Nórsko od začiatku pandémie zaznamenáva jednu z najnižších mier infekcie v rámci krajín Európy, v súčasnosti však hlási zvýšený počet prípadov nákazy tzv. britským variantom koronavírusu.

Koronavírus v Amerike

Koronavírus v Brazílii Celkový počet potvrdených prípadov: 12 136 615 Počet vyliečených: 10 601 658 Počet úmrtí: 298 843

Zásoby kyslíka pre pacientov nakazených novým koronavírusom klesli na "znepokojujúcu" úroveň v šiestich z 27 brazílskych štátov. S odvolaním sa na tamojšie úrady o tom informovala v utorok agentúra AFP.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/fRxCAQo3WMQ

Spoločnosť White Martins, jeden z hlavných brazílskych dodávateľov kyslíka, uviedla, že sa pokúša udržať krok s "exponenciálnym nárastom" dopytu, ktorý sa niektorých regiónoch zvýšil až o 300 percent.

Podľa AFP je v súvislosti s nedostatočnými zásobami kyslíka situácia alarmujúca v štátoch Acre a Rondonia na severozápade, Mato Grosso na stredozápade, Amapá na severe a Ceará a Rio Grande do Norte na severovýchode krajiny.

Ako pripomína AFP, táto situácia vyvolala obavy z možného zopakovania hrozivého scenára z januára v meste Manaus na severe krajiny, kde nedostatok kyslíka spôsobil, že desiatky pacientov sa v tamojších nemocniciach udusili.

Sao Paulo, najľudnatejší brazílsky štát v pondelok uviedol, že do desiatich dní zriadi núdzové zariadenie na výrobu kyslíka, vďaka čomu bude možné ním zásobovať preťažené nemocnice.

V hlavnom meste Brazília momentálne čaká na uvoľnenie lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti viac ako 400 ľudí. Videá, ktoré kolujú na internete ukazujú telá zhromaždené na nemocničných chodbách, ktoré čakajú na presun do preplnených márnic, píše AFP.

Kardiológ Marcelo Queiroga, ktorý v utorok zložil prísahu, sa stal v poradí už štvrtým brazílskym ministrom zdravotníctva, ktorý bude zastávať tento post počas pandémie koronavírusu. Preťažený zdravotný systém v tejto krajine práve zápasí s prudkým nárastom infikovaných a očkovanie zaostáva.

Podľa odborníkov môže za túto situáciu lokálny variant vírusu, ktorý je považovaný za nákazlivejší.

V Brazílii, ktorá je jednou z pandémiou najpostihnutejších krajín sveta, v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo takmer 299 000 ľudí. Za uplynulých 24 hodín v krajine zaznamenali rekordných 3 251 úmrtí.