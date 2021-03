Riaditeľka EMA: Plánujeme v Rusku kontrolu výroby Sputnik V

Cieľom je posúdiť, či je možné vakcínu v Európskej únii.

23. mar 2021 o 13:54 TASR

BRUSEL. Európska agentúra pre lieky (EMA) plánuje cestu do Ruska, aby skontrolovala tamojšie výrobné zariadenia na vakcínu Sputnik V s cieľom posúdiť, či je možné túto očkovaciu látku povoliť v Európskej únii.

Oznámila to v utorok riaditeľka EMA Emer Cookeová.

"V súčasnosti plánujeme kontroly výrobných a klinických prevádzok v Rusku... Pri tejto príležitosti opätovne zdôrazňujem, že sme odhodlaní uplatňovať pri tomto preskúmaní rovnaké štandardy a kontrolu ako pri akýchkoľvek iných vedeckých hodnoteniach," uviedla podľa agentúry DPA Cookeová.

Ruský minister zdravotníctva Michail Muraško už v pondelok informoval, že "skupina odborníkov EMA príde 10. apríla, aby sa oboznámila a zhodnotila klinické testy, ktoré prebiehajú v našej krajine".

EMA začala tento mesiac proces predbežného posudzovania očkovacej látky Sputnik V. Ide o kľúčový krok predtým, než by mohlo dôjsť k schváleniu tejto vakcíny na použitie v členských krajinách EÚ. Ak by sa tak stalo, išlo by o prvú očkovaciu látku vyvinutú mimo západných krajín, ktorá prejde prísnym posudzovacím procesom EMA.