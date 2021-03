Merkelová: Nemecko predĺži lockdown do 18. apríla

Na veľkonočné sviatky obmedzia pohyb verejnosti ešte výraznejšie.

23. mar 2021 o 6:55 TASR

BERLÍN. Nemecko predlžuje celoštátny lockdown v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu o štyri týždne - do 18. apríla.

Prísne epidemiologické pravidlá pritom budú platiť počas veľkonočných sviatkov.

V utorok nadránom to oznámila kancelárka Angela Merkelová po 11-hodinovom rokovaní s premiérmi 16 nemeckých spolkových krajín, informovali agentúra AFP a DPA.

Lockdown v Nemecku

Okrem predĺženia existujúcich opatrení vrátane uzavretia kultúrnych, voľnočasových či športových zariadení sa Merkelová s predsedami vlád spolkových krajín dohodla aj na prísnom obmedzení verejného života a kontaktov s blízkymi v čase od 1. do 5. apríla.

Počas týchto piatich dní, do ktorých spadajú veľkonočné sviatky, budú zatvorené takmer všetky obchody a veľkonočné bohoslužby sa budú konať prevažne virtuálne. Od soboty 3. apríla sa budú môcť otvoriť potraviny a supermarkety.

Merkelová a lídri spolkových krajín obyvateľov Nemecka zároveň vyzvali, aby od 1. do 5. apríla ostali doma. V zmienenom čase sú zakázané verejné zhromaždenia.

Centrá, v ktorých sa testuje alebo očkuje proti ochoreniu COVID-19, však zostanú otvorené. Súkromné stretnutia sú v tomto čase limitované na maximálne päť osôb z dvoch domácností, do tohto čísla sa však nezarátavajú deti do 14 rokov.

Kancelárka Merkelová bola údajne s výsledkami rokovania spokojná, uviedli zdroje agentúry DPA.

Dohodlo sa na nich aj to, že v prípade vysokej hodnoty týždňovej incidencie nákazy, ktorá presiahne 100 nakazených pripadajúcich na 100.000 obyvateľov, budú musieť vlády jednotlivých spolkových krajín sprísniť epidemiologické opatrenia. To by mohlo znamenať zavedenie zákazov vychádzania, ďalšie obmedzenie kontaktov či častejšie testovanie, približuje DPA.

Britský variant dominuje

Pôvodne mal lockdown v Nemecku platiť do 28. marca. Témou rokovaní Merkelovej s premiérmi spolkových krajín pritom pôvodne malo byť možné uvoľňovanie opatrení.

Zmenu agendy však spôsobila tretia vlna pandémie, ktorá súvisí so šírením britského variantu koronavírusu a rastúcou hodnotou týždňovej incidencie v Nemecku.

Merkelová v utorok na tlačovej konferencii v Berlíne uviedla, že britský variant vírusu je v Nemecku dominantným, pričom jeho šírenie označila za "novú pandémiu". "V podstate máme nový vírus... je oveľa smrteľnejší, oveľa infekčnejší a aj dlhšie nákazlivý," povedala.

Predĺženie lockdownu do 18. apríla už v priebehu pondelka avizovala agentúra DPA odvolávajúc sa na nemenované zdroje oboznámené s priebehom rokovaní.

Väčšina prevádzok je v Nemecku zatvorená od 16. decembra, pričom reštaurácie, bary či voľnočasové zariadenia sú zatvorené už od začiatku vlaňajšieho novembra. Nemecko koncom februára otvorilo školy a v marci i obchody a v určitých oblastiach aj niektoré služby vrátane kaderníctiev, kvetinárstiev či železiarstiev.