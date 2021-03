V Rusku začínajú testovať Sputnik V vo forme nosových kvapiek

Testovanie by sa malo ukončiť ešte tento rok.

22. mar 2021 o 22:26 TASR

MOSKVA. Gamalejov vedecko-výskumný inštitút epidemiológie a mikrobiológie v Moskve začal s testovaním vakcíny Sputnik V vo forme nosových kvapiek. Testovanie by sa malo ukončiť ešte tento rok.

Výskumy naznačujú, že táto forma podania vakcíny neprináša žiadne vedľajšie účinky, informovala v pondelok agentúra Interfax.

Riaditeľ Gamalejovho inštitútu Alexandr Gincburg v pondelok na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom uviedol, že očkovanie proti covidu pomocou nosných kvapiek by bolo "veľmi jemnou a pohodlnou formou očkovania pre deti, najmä tie mladšie, ktoré majú prirodzený strach pred injekčnou striekačkou" a horšie znášajú prípadné vedľajšie účinky očkovania.

Gincburg informoval, že prvé experimenty naznačujú, že vakcína vo forme kvapiek do nosa je "úplne zbavená akýchkoľvek vedľajších účinkov".

Začínajú sa klinické testy

Na margo toho, v akom veku by deti mohli byť očkované proti chorobe Covid-19, Gincburg uviedol, že spočiatku by šlo o tínedžerov vo veku 12 až 17 rokov, neskôr o deti staršie ako osem rokov a v budúcnosti "bude možné očkovať aj deti vo veku troch až štyroch rokov", prípadne aj mladšie, pre ktoré by mohla byť určená práve vakcína vo forme nosových kvapiek.

Gincburg spresnil, že takáto vakcína bola už v Rusku vyvinutá aj patentovaná a začínajú sa jej klinické skúšky.

Ruský vedec poznamenal, že koronavírusom SARS-CoV-2 sa môžu nakaziť aj deti. Upozornil, že nateraz sa nevie, aké dlhodobé následky po infikovaní deti pocítia. Podľa Gincburga je očkovanie detí výzvou, ktorou by sa svetové spoločenstvo malo zaoberať.

V Rusku očkujú zatiaľ nad 18 rokov

Vakcína Sputnik V bola v Rusku zaregistrovaná v auguste minulého roka. Vakcína sa v Rusku podáva bezplatne, môžu ju však získať iba ľudia starší ako 18 rokov.

Medzi kontraindikácie patrí precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku vakcíny alebo lieku, anamnéza závažných alergických reakcií, akútne infekčné a neinfekčné choroby a tehotenstvo.