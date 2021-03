Únia očakáva od Turecka trvalejšie prejavy ústretovosti, hovorí minister Korčok

Ocenil, že riešenie vecí za rokovacím stolom je vždy lepšie ako konfrontácia.

22. mar 2021 o 18:58 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BRUSEL. Európska únia očakáva, že ústretové signály, ktoré začalo v posledných mesiacoch vysielať Turecko, budú trvácnejšieho charakteru. Uviedol to v pondelok minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, na ktorom sa hovorilo aj o vzťahoch s Tureckom.

Tejto problematike sa budú venovať aj šéfovia vlád a štátov členských krajín Únie počas tohtotýždňového videosummitu.

Mierové rokovania

Turecko je podľa Korčoka dôležitým partnerom pre EÚ vo viacerých oblastiach vrátane migrácie, vo vzájomných vzťahoch však existujú aj sporné otázky: od dodržiavania ľudských práv a medzinárodného práva až po kroky Ankary vo východnej časti Stredozemného mora.

Súvisiaci článok Putinovi vadí konfrontačný tón Európskej rady voči Rusku Čítajte

"Toto všetko vytvára obraz komplexnej a ťažkej agendy a ak sú otázky ako ďalej, tak to závisí predovšetkým od Turecka. Tie signály, ktoré vysiela, že napríklad skončilo s prieskumnými vrtmi vo východnom Stredomorí, to je signál ústretovosti, ale chceme to vidieť aj ako niečo trvalé," opísal situáciu.

Do komplexnosti tejto situácie treba podľa neho zakomponovať aj mierové rokovania o severnom Cypre, ktoré sa budú konať koncom apríla v Ženeve pod taktovkou OSN. "Tie rozhovory majú byť o tom, či je nejaká šanca začať proces, ktorý by mal riešiť otázku rozdeleného cyperského ostrova," uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Rokovania namiesto konfrontácie

V piatok popoludní predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel počas videokonferencie s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom hovorili o potrebe spoločného úsilia pre ďalšie znižovanie napätia medzi oboma stranami a pripustili aj "možnú návštevu" Turecka.

Slovenský minister takéto snahy ocenil s tým, že riešenie vecí za rokovacím stolom je vždy lepšie ako konfrontácia.

"Turecko je už niekoľko desaťročí kandidátskou krajinou na vstup do EÚ, ale rokovania sú od roku 2016 zmrazené. V medzinárodnej politike však treba pozerať dopredu a ukazovať ústretovosť a to teraz EÚ očakáva od Turecka," uviedol Korčok.