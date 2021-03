Experti Európskej agentúry pre lieky v apríli navštívia Rusko, aby posúdili vakcínu Sputnik

Podľa eurokomisára Únia nepotrebuje ruskú vakcínu.

22. mar 2021 o 17:36 TASR

MOSKVA. Experti Európskej agentúry pre lieky (EMA) navštívia v apríli Rusko, kde budú posudzovať klinické testy tamojšej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V. Oznámil to v pondelok ruský minister zdravotníctva Michail Muraško, informovala agentúra AFP.

"Skupina odborníkov EMA príde 10. apríla, aby sa oboznámila a zhodnotila klinické testy, ktoré prebiehajú v našej krajine," povedal Muraško na stretnutí odvysielanom v televízii, ktorému predsedal ruský prezident Vladimir Putin.

Európska agentúra pre lieky (EMA) začala tento mesiac proces predbežného posudzovania očkovacej látky Sputnik V. Ide o kľúčový krok predtým, než by mohlo dôjsť k schváleniu tejto vakcíny na použitie v členských krajinách EÚ. Ak by sa tak stalo, išlo by o prvú očkovaciu látku vyvinutú mimo západných krajín, ktorá prešla prísnym posudzovacím procesom EMA.

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v nedeľu povedal, že EÚ nepotrebuje ruskú vakcínu Sputnik V a postačia jej očkovacie látky vyvinuté západnými krajinami.

Rusko registrovalo vakcínu Sputnik V už vlani v auguste, a to ešte pred spustením rozsiahlych klinických štúdií. Tento zrýchlený proces vyvolal obavy zo strany odborníkov. Odborný medicínsky časopis The Lancet neskôr zverejnil štúdiu, podľa ktorej je táto očkovacia látka bezpečná a má viac než 90-percentnú účinnosť. Ruské úrady však zverejnili o vakcíne Sputnik V len veľmi málo informácií.