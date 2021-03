Vírus a zavretý Paríž môžu Macrona pripraviť o post

Prezidentova popularita klesá.

22. mar 2021 o 13:22 Lukáš Onderčanin

PARÍŽ, BRATISLAVA. Francúzsky prezident Emmanuel Macron týždne tvrdil, že lockdown je až posledná možnosť boja s pandémiou. Francúzsko už dva celoštátne lockdowny zažilo, ďalšiemu sa chcel preto prezident vyhnúť.

Spravil tak však napriek naliehaniu odborníkov a situácia v krajine sa dnes opäť zhoršuje. Lockdown preto Francúzi zavádzajú opäť – a to zatiaľ v Paríži a v ďalších 16 francúzskych oblastiach. Bude miernejší ako ten posledný, no zatvoriť opäť musí väčšina obchodov a ľudia nemôžu ísť ďalej ako desať kilometrov od svojho bydliska.

Macron teraz čelí kritike za to, že obmedzenia jeho vláda nezaviedla skôr, iní by radšej opatrenia uvoľnili. Prejavuje sa to aj na klesajúcej dôvere v prieskumoch.

Aj keď do prezidentských volieb vo Francúzsku zostáva ešte rok, pandémia môže pomôcť Macronovej najväčšej súperke – líderke nacionalistického Národného združenia Marine Le Penovej.

Boj proti lockdownu

V prvej vlne chvíľu trvalo, kým Francúzsko na pandémiu zareagovalo. Lockdown však bol tvrdý a väčšina ľudí ho rešpektovala. Prvé kroky vlády a prezidenta tak Francúzi oceňovali a Emmanuelovi Macronovi vzrástla popularita o sedem percent.

O rok neskôr je situácia iná – vo Francúzsku koronavírusu podľahlo viac ako 92-tisíc ľudí a prvú dávku vakcíny má za sebou len 8,4 percenta populácie. Počet nových prípadov sa darilo Francúzsku znížiť najmä po jesennom lockdowne. Keď sa však v novom roku situácia opäť mierne zhoršovala, medzi politikmi a expertmi sa začali boje o ďalšie opatrenia.