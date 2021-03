Niektoré nemecké spolkové krajiny navrhujú predĺženie lockdownu do apríla

Návrh zatiaľ neobsahuje konkrétny dátum ukončenia predĺžených opatrení.

21. mar 2021 o 15:16 TASR

BERLÍN. Nemecké spolkové krajiny, kde sú pri moci sociálni demokrati, by chceli zachovať súčasnú podobu protiepidemických opatrení do apríla.

Vyplýva to z návrhu uznesenia pre pondelkové konzultácie nemeckej vlády s premiérmi 16 spolkových krajín, ktorý majú k dispozícii spravodajská televízia n-tv a agentúra AFP.

Návrh vypracovali spomínaní premiéri na konzultáciách. Obe médiá pôvodne informovali, že jeho autorom je úrad spolkovej kancelárky, ktorý to však poprel.

Návrh nespomína nové kroky pri uvoľňovaní

Návrh zatiaľ neobsahuje konkrétny dátum ukončenia predĺžených opatrení; aktuálne obmedzenia majú platiť do konca marca. Nespomína ani nijaké nové všeobecné kroky pri uvoľňovaní opatrení, ale odkazuje na opätovné zhoršovanie situácie spôsobené najmä novými variantmi koronavírusu SARS-CoV-2.

Jednotlivým spolkovým krajinám a regiónom by však malo byť umožnené spustiť "dočasné modelové projekty", ktoré by prostredníctvom prísnych ochranných opatrení a dôsledného testovania dovolili "otvoriť jednotlivé oblasti verejného života".

V dokumente sa ďalej uvádza, že v interiéroch sa musí podľa možnosti predchádzať kontaktom medzi ľuďmi z dôvodu zvýšeného rizika infekcie. Zamestnanci, ktorí nemôžu pracovať z domu, by mali mať možnosť absolvovať najmenej dva rýchlotesty na koronavírus týždenne.

Cestovanie do zahraničia by sa podľa návrhu malo obmedziť na nevyhnutné minimum a malo by byť spojené s karanténou a negatívnym výsledkom testu pred každým návratom do Nemecka.

V dokumente sa spomína aj "osobitný program" pre cestovný ruch a súvisiace oblasti, ktorý by mal ísť nad rámec súčasných programov pomoci. Tento osobitný program by sa mohol spustiť vtedy, ak by "epidemiologická situácia neumožnila ekonomicky relevantné" otvorenie krajiny do obdobia Veľkej noci.

Situácia v Nemecku sa naďalej zhoršuje

Epidemiologická situácia v Nemecku sa naďalej zhoršuje a zdravotnícke úrady varujú pred ďalším zmierňovaním obmedzení. Inštitút Roberta Kocha (RKI) v nedeľu ráno informoval, že za uplynulých 24 hodín pribudlo 13 733 prípadov nákazy, pričom pred týždňom to bolo 10 790 prípadov. Na ochorenie COVID-19 alebo s ním spojené komplikácie zomrelo ďalších 99 ľudí, čím sa celkový počet úmrtí zvýšil na 74 664.

Sedemdňová incidencia, teda počet infikovaných za týždeň na 100-tisíc obyvateľov, dosiahla hodnotu 103,9, pričom pred týždňom bola na hodnote 79. Prelomenie hranice 100 prípadov by malo byť signálom na zmenu opatrení na celoštátnej úrovni, rozhodujúci je však vývoj v jednotlivých spolkových krajinách, no aj tam sa situácia zhoršuje.

Odborník na oblasť zdravotníctva zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Karl Lauterbach preto požaduje opätovné sprísnenie opatrení. "V skutočnosti potrebujeme tvrdší lockdown, aký sme mali do začiatku marca, a to do polovice apríla," uviedol Lauterbach v rozhovore pre denník Die Welt.

Preklenul by sa tým čas, kým zaberie očkovanie a rýchlotesty budú k dispozícii na celoštátnej úrovni vo všetkých školách a firmách.