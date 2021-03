Americký minister obrany priletel na prvú návštevu Afganistanu

Lloyd Austin by sa mal stretnúť aj s prezidentom Ašrafom Ghaním.

21. mar 2021 o 13:17 SITA

KÁBUL. Americký minister obrany Lloyd Austin v nedeľu priletel do Kábulu v rámci svojej prvej návštevy Afganistanu na poste šéfa Pentagonu.

Tamojšie médiá potvrdili, že politik pricestoval z Indie. Očakáva sa, že sa s ním stretnú najvyšší predstavitelia krajiny, medzi nimi aj prezident Ašraf Ghaní.

Americký prezident Joe Biden minulý týždeň v ABC News povedal, že bude pre USA náročné stiahnuť do 1. mája všetky jednotky z Afganistanu. Dodal, že ak sa termín, na ktorom sa dohodli jeho predchodca Donald Trump s lídrami Talibanu, predĺži, "nebude to trvať oveľa dlhšie".



Taliban v piatok reagoval s tým, že USA by mali dodržať dohodu, inak budú musieť čeliť následkom. Zástupca hnutia povedal, že ak americké jednotky zostanú v krajine po 1. máji, bude to porušenie dohody zo strany USA a toto porušenie bude so sebou niesť následky.



Washington v súčasnosti skúma dohodu medzi Trumpom a Talibanom.