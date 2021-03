Koronavírus vo svete: Poľsko sa chystá na nápor, pripravuje nové lôžka

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v krajinách?

21. mar 2021 o 5:59 TASR, SITA

Poľská vláda v sobotu oznámila, že v nadchádzajúcich dňoch otvorí ďalšie mimoriadne nemocničné zariadenia, aby tak zvládla prudký nárast počtu nakazených koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra DPA.

Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski z nárastu prípadov obvinil nákazlivejší britský variant koronavírusu, ktorý je podľa jeho slov zodpovedný za 60-80 percent nových prípadov.

Vláda očakáva, že v dlhodobom horizonte sa jej celkový počet nemocničných lôžok vyhradených pre pacientov s ochorením Covid-19 podarí takmer zdvojnásobiť. V súčasnosti je v Poľsku v nemocniciach s týmto ochorením podľa tamojších úradov vyše 23 000 pacientov, z ktorých viac ako 2300 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

V Poľsku začali od soboty platiť sprísnené protiepidemické opatrenia, ktoré majú zastaviť výrazný nárast počtu nových prípadov nákazy. Opatrenia budú platiť tri týždne a v súlade s nimi budú zatvorené napríklad hotely, múzeá či plavárne.

Vďaka narastajúcemu počtu prípadov nového koronavírusu zaradilo Poľsko v piatok susedné Nemecko na svoj zoznam tzv. vysoko rizikových krajín.

Od nedele sa tak ľudia prichádzajúci z Poľska musia pri vstupe do Nemecka preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Doteraz pritom stačilo, ak sa otestovali do 48 hodín od vstupu do Nemecka, pripomína DPA.