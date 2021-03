V Pakistane zavraždili novinára, bol práve u holiča

Po neznámom páchateľovi pátra polícia.

20. mar 2021 o 12:06 SITA

ISLAMABAD . V Pakistane zavraždil neznámy strelec tamojšieho novinára, ktorý bol práve u holiča. Prípad sa stal vo štvrtok v meste Sukkur v južnej provincii Sindh. Dnes o tom informoval šéf miestnej polície.

Prezradil, že 31-ročný Ajay Lalwani skonal v nemocnici po tom, ako utrpel niekoľko strelných zranení.

Muž pracoval pre televíziu aj noviny, no zatiaľ nie je známe, či jeho smrť súvisí s prácou. "V súčasnosti preverujeme všetky možnosti. Zbierame dôkazy z miesta činu a zaznamenávame výpovede svedkov," dodal policajt. Podľa svedkov strieľal len jeden muž, no polícia si myslí, že sa na prípade mohlo podieľať aj viac ľudí.



Výbor na ochranu novinárov odsúdil útok a požaduje, aby páchateľa postavili pred súd. Zástupca organizácie Steven Butler vyhlásil, že prípad by mali vyšetrovať muži zákona, ktorí majú dôveru verejnosti, keďže v meste už dlhšie pretrváva napätie medzi políciou a novinármi.