Johnson sa dal zaočkovať vakcínou od AstraZenecy

Keď dostanete oznámenie, že sa máte ísť očkovať, choďte a dajte sa, odkázal 56-ročný Boris Johnson.

19. mar 2021 o 21:38 TASR

LONDÝN. Britský premiér Boris Johnson dostal v piatok prvú dávku vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, čím chcel verejnosť uistiť, že táto očkovacia látka je bezpečná. Informovala o tom agentúra AFP.

"Doslova som vôbec nič necítil. Bolo to veľmi dobré, veľmi rýchle," povedal Johnson pred novinármi po odchode z nemocnice v Londýne neďaleko jeho rezidencie na Downing Street.

Keď dostanete výzvu na očkovanie, choďte

Podľa spravodajskej stanice BBC 56-ročného premiéra zaočkovali v Nemocnici sv. Tomáša, kde bol vlani v apríli hospitalizovaný s ochorením COVID-19.

"Všetci, keď dostanete oznámenie, že sa máte ísť očkovať, choďte a dajte sa. Je to najlepšie pre vás, to najlepšie pre vašu rodinu a pre všetkých ostatných," dodal Johnson, pričom poukázal na to, že vedci z Európy považujú vakcínu od AstraZenecy za bezpečnú.

Prvú dávku vakcíny v Spojenom kráľovstve doposiaľ dostalo už viac ako 26 miliónov ľudí.

Podpora AstraZenecy

Johnson už predtým prezradil, že dostane vakcínu, ktorú vyvinula britsko-švédska spoločnosť AstraZeneca spolu s Oxfordskou univerzitou.

Vyslovil sa tak v čase, keď viaceré európske krajiny očkovanie touto vakcínou pozastavili pre obavy, že môže zapríčiniť vážne vedľajšie účinky, napríklad vznik krvných zrazenín.

Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok oznámila, že vakcína od firmy AstraZeneca nesúvisí s celkovým zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín a jej výhody prevažujú nad rizikami.

Viacero európskych krajín následne oznámilo, že obnoví očkovanie touto vakcínou, ktoré v priebehu tohto a minulého týždňa pozastavili.

Žiadnu priamu spojitosť medzi zmienenou vakcínou a tvorbou krvných zrazenín nenašiel ani britský Regulačný úrad pre lieky a zdravotnícke výrobky (MHRA).