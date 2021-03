Covid vo svete: Čína eviduje prvú lokálnu nákazu po vyše mesiaci

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v Česku, Nemecku a ďalších krajinách?

19. mar 2021

Mapa cestovných obmedzení

Koronavírus v Európe

Česká vláda predĺžila prísny lockdown až do veľkonočných sviatkov. Dôvodom sú naďalej vysoké počty prípadov koronavírusu i úmrtnosť.

Dnes pribudlo do oficiálnych štatistík 10 576 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.

Platnosť súčasných obmedzení mala uplynúť v nedeľu, napokon však bude trvať minimálne do 5. apríla, čo je Veľkonočný pondelok a štátny sviatok.

„Nie sme v situácii, keď by sme si mohli dovoliť nejaké zásadné zmeny. Je mi to veľmi ľúto. Len vďaka týmto opatreniam sme schopní udržať funkčný zdravotný systém,“ uviedol minister zdravotníctva Jan Blatný.

V stredu evidovali v českých nemocniciach 8 910 pacientov s ochorením COVID-19, z toho 1 989 potrebovalo intenzívnu starostlivosť.

Blatný vyslovil očakávanie, že situácia v nemocniciach sa čoskoro začne zlepšovať a v apríli počet hospitalizovaných klesne zhruba na 5-tisíc.

Koronavírus v Ázii

Čína zaznamenala vo štvrtok prvý lokálny prenos nákazy koronavírusom od 14. februára. Informoval o tom v piatok denník The Guardian.

Podľa čínskeho Národného zdravotného výboru pribudlo v krajine vo štvrtok 11 nových prípadov nákazy koronavírusu SARS-CoV-2, čo je o päť prípadov viac ako predošlý deň.

Podľa úradov bolo desať prípadov zavlečených zo zahraničia. V jednom prípade išlo o lokálnu infekciu, ktorú objavili v provincii Šan-si na severe Číny.

Počet nových asymptomatických prípadov, ktoré sa v Číne neklasifikujú ako potvrdené prípady, klesol zo šiestich zaznamenaných v predošlý deň na päť.

Celkový počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v pevninskej Číne je 90.083, počet obetí zostal nezmenený (4636).

Prvý prípad ochorenia COVID-19 bol hlásený v čínskom meste Wu-chan v decembri 2019. Medzinárodné vyšetrovanie pôvodu ochorenia COVID-19 v tomto meste sa začalo až v januári 2021, viac ako rok po začatí pandémie.

Medzinárodný tím odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý v čínskom meste Wu-chan skúmal pôvod koronavírusu SARS-CoV-2, by mal konečnú správu so svojimi zisteniami zverejniť na budúci týždeň.

Hoci sa na misii vo Wu-chane nepodarilo zistiť pôvodný zdroj koronavírusu, experti na tlačovej konferencii pred odchodom z Číny označili za nepravdepodobnú teóriu, že koronavírus unikol z miestneho virologického laboratória.