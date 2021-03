Podozrivého zo streľby v Georgii obvinili zo zabitia ôsmich ľudí

Podozrivého zatkli po pátraní zhruba 150 kilometrov južne od Atlanty.

18. mar 2021 o 14:38 SITA

ATLANTA. Muža podozrivého zo streľby v troch masážnych salónoch v Georgii, obvinili zo zabitia ôsmich ľudí. Streľba si vyžiadala aj jedného zraneného.

Vyšetrovatelia sa snažia prísť na to, čo primalo 21-ročného Roberta Aarona Longa k streľbe, ktorá je najhorším masovým útokom v USA za takmer dva roky.

Long po útoku povedal, že nebol rasovo motivovaný a že má sexuálnu závislosť.

Podľa úradov masážne salóny vnímal ako zdroje pokušenia. Tieto vyhlásenia však vyvolali rozhorčenie a rozsiahlu skepsu vzhľadom na to, že šesť z ôsmich obetí boli ženy ázijského pôvodu.

Úrady nevedia, či Long niekedy navštívil spomenuté salóny, no uviedli, že tiež plánoval vycestovať na Floridu. Tam chcel podľa nich zaútočiť „na nejaký druh pornopriemyslu“.



Prvá streľba sa odohrala v utorok zhruba o 17:00 v Acworthe na predmestí Atlanty.

Dvaja ľudia tam zomreli na mieste a troch previezli do nemocnice, kde dvaja nakoniec podľahli zraneniam. Za menej ako hodinu privolali políciu k „prebiehajúcej lúpeži“ v severovýchodnej Atlante, kde policajti podľa vyhlásenia našli tri zosnulé ženy so zjavnými strelnými poraneniami. Následne policajtov privolali do zariadenia na druhej strane ulice, kde našli ďalšiu zastrelenú ženu.

Bezpečnostné kamery zachytili podozrivého muža, ako sa autom zhruba 10 minút pred útokom zastavil pri podniku v Acworthe, informovali úrady. Rovnaké auto spozorovali aj pred podnikmi v Atlante.

Podozrivého Roberta Aarona Longa zatkli po pátraní zhruba 150 kilometrov južne od Atlanty. Rodičia podozrivého pomohli úradom s jeho identifikáciou.

Americký prezident Joe Biden označil útok za „veľmi, veľmi problematický“ a vyjadril podporu ázijsko-americkej komunite.

Podporu vyjadrila aj viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorá je prvá Afroameričanka a Američanka ázijského pôvodu v úrade.

V USA sú v ostatných mesiacoch na vzostupe útoky na ľudí ázijského pôvodu, pričom ich podnecuje aj rétorika, ktorá týchto ľudí viní zo šírenia ochorenia COVID-19.