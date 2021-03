Pandémia pripravila Trumpa o stovky miliónov, bohatší je už aj Babiš

Bývalý americký prezident prichádza aj o partnerov.

18. mar 2021 o 14:10 ČTK

NEW YORK. Majetok bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa sa za dobu jeho pôsobenia v úrade znížil o 700 miliónov na 2,3 miliardy dolárov.

S odkazom na svoj rebríček miliardárov o tom informovala agentúra Bloomberg. Znamená to, že Trump je chudobnejší ako český premiér Andrej Babiš, ktorého majetok časopis Forbes vlani na jeseň vyčíslil na 74 miliárd korún.

Na vývoj Trumpovho majetku vlani doľahla pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia. Trump sa totiž výrazne angažuje v realitnom sektore, ktorého sa uzávierky zavedené v snahe zastaviť šírenie koronavírusu týkali najviac.

Biznisu nepomohol ani homeoffice

Trumpove firmy vlastnia napríklad kancelárie, hotely či prázdninové rezorty, ktoré však vlani museli zostať väčšinu roka zatvorené. Výpadok príjmov tak ovplyvnil aj ich hodnotu. Popri tom klesla aj hodnota Trumpovej flotily lietadiel a golfových centier.

Úrady v Spojených štátoch teraz Trumpa vyšetrujú kvôli finančným záležitostiam a kvôli väzbám v jeho rodinných podnikoch.

Agentúra Bloomberg analyzovala finančné záznamy a ďalšie dokumenty s dátumom od mája 2016 do januára 2021, aby mala predstavu o tom, ako si Trump viedol finančne pred nástupom do úradu a po odchode z funkcie.

Trump bol zvolený za prezidenta Spojených štátov v novembri 2016, v úrade bol od januára 2017 do januára 2021.

Pokles o 26 percent

S majetkom za 2,3 miliardy dolárov sa Trump nedostal ani do prvej päťstovky najbohatších ľudí sveta.

Podľa aktuálneho rebríčka miliardárov je na prvom mieste zakladateľ spoločnosti Amazon Jeff Bezos, ktorého majetok teraz podľa Bloombergu dosahuje približne 184 miliárd dolárov, na druhej priečke je s majetkom za 180 miliárd dolárov spoluzakladateľ spoločnosti Tesla Elon Musk.

Trumpove komerčné nehnuteľnosti sa na jeho čistom majetku podieľajú asi z troch štvrtín. Hodnota kancelárskych budov, ktoré vlastní alebo v ktorých má podiely, citeľne klesla ruka v ruke s tým, koľko ľudí počas pandémie začalo pracovať z domu a firmy tak zistili, že si vystačia s menšou plochou. Takýto trend by mohol pritom pokračovať aj dlhodobo.

Bloomberg ako agentúra zameraná na financie odhaduje, že hodnota hlavných komerčných nehnuteľností v Trumpovom vlastníctve klesla zhruba o 26 percent.

Nepožičá mu už ani Deutsche Bank

Trump zároveň vlastní, spravuje či poskytuje licencie k používaniu svojho mena viac ako desiatim hotelom a rezortom, plus 19 golfovým centrám. Aj keď golf počas pandémie získal na popularite, pretože je to šport, pri ktorom je ľahké dodržiavať rozostupy, Trumpove dve golfové centrá v Škótsku sú dlhodobo stratové, ukázali záznamy, na ktoré odkazuje Bloomberg.

Nepríjemnosti Trumpovi spôsobil aj januárový útok jeho priaznivcov na budovu sídla amerického Kongresu. Americká golfová asociácia po ňom vypovedala zmluvu na organizovanie turnaja v Trumpovom golfovom centre v New Jersey, ktorý sa má konať budúci rok. Asociácia to zdôvodnila tým, že by ju tieto súvislosti poškodili.

Po vlne bankrotov Trumpových firiem v 90. rokoch bola z významných bankových inštitúcií ochotná Trumpovi požičiavať len Deutsche Bank. Aj tá ale po útoku na budovu Kapitolu oznámila, že s Trumpom už biznis robiť nebude.