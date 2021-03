Taliansko dôveruje konaniu liekovej agentúry, čaká na stanovisko

Minister Speranza trvá na maximálnej bezpečnosti.

17. mar 2021 o 16:42 SITA

RÍM. Taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza dúfa, že Európska lieková agentúra (EMA) vo štvrtok poskytne „potrebné vysvetlenia“ o bezpečnosti vakcíny proti koronavírusu AstraZeneca.



Krajina na Apeninskom polostrove patrí k štátom, ktoré sa rozhodli pozastaviť očkovanie touto vakcínou po tom, ako sa objavili správy, že spôsobovala negatívne vedľajšie účinky ako riziko pľúcnej embólie, cievnej trombózy alebo trombocytopénie.



Speranza vyjadril nádej, že Taliansko vo štvrtok dostane od EMA odpovede, ktoré umožnia opätovné spustenie očkovacej kampane s použitím vakcín AstraZeneca.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Talianska vláda má najväčšiu dôveru v EMA i národnú agentúru pre lieky. Trváme na maximálnej bezpečnosti a venujeme stopercentnú pozornosť tomu, čo sa stalo,“ vyhlásil šéf talianskeho rezortu zdravotníctva.



V Taliansku dosiaľ zaočkovali aspoň jednou dávkou vakcíny približne 10 percent populácie.

Speranza prezradil, že do júna by malo do krajiny prísť asi 50 miliónov dávok očkovacích látok, vrátane jednodávkovej vakcíny Johnson & Johnson. Neskôr v priebehu tretieho kvartálu by mali Taliani dostať ďalších zhruba 80 miliónov dávok.