WHO odporúča pokračovať v očkovaní AstraZenecou

Počty prípadov krvných zrazenín u zaočkovaných sú podobné ako u neočkovanej populácie.

17. mar 2021 o 15:29 Erik Balázs

ŽENEVA. Odborníci WHO počas panelovej diskusie pre bezpečnosť vakcín dospeli k predbežnému záveru, že benefity vakcíny od firmy AstraZeneca vysoko prevyšujú prípadné riziká, a preto odporúčajú touto látkou naďalej očkovať.

Informoval o tom denník Guardian.

„Poradný výbor WHO pre bezpečnosť vakcín starostlivo vyhodnocuje dostupné údaje o bezpečnosti očkovacej látky od firmy AstraZeneca. Závery zverejníme hneď ako to bude možné,“ vyhlásilo WHO deň po tom, ako odborníci diskutovali za zatvorenými dverami.

Očkovaciu látku od AstraZeneca včera podobne zhodnotila aj Európska lieková agentúra. Počty prípadov krvných zrazenín u zaočkovaných sú podľa EMA podobné ako u neočkovanej populácie.

Obe inštitúcie podotkli že naďalej preverujú nežiadúce účinky pri všetkých vakcínach.