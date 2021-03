Únia zavádza očkovacie pasy. Kam vás bez neho nepustia?

Sputnik do niektorých krajín stačiť nemusí.

17. mar 2021 o 17:02 Lukáš Onderčanin

BRUSEL, BRATISLAVA. Občanov EÚ cez leto zrejme čaká cestovanie aj s digitálnym zeleným osvedčením.

Takzvaný covidový pas by mal uľahčiť vstup do krajín a slúžiť bude ako dôkaz o očkovaní, prekonaní koronavírusu či o PCR testoch. Zahrnuté by do neho mali byť všetky dostupné vakcíny, o ich akceptácii však rozhodnú členské štáty.

Zelené osvedčenia v stredu predstavila Európska komisia, schváliť ich ešte musí Európsky parlament aj jednotlivé členské štáty. „Tak, ako si berieme do zahraničia občiansky či pas, tak zrejme budeme tento rok pri cestovaní mať so sebou aj tento covid pass,“ povedal europoslanec Michal Wiezik.

Digitálne osvedčenie bude pravdepodobne na cestovanie potrebné dovtedy, kým Svetová zdravotnícka organizácia nerozhodne o konci pandémie.

1. Ako bude covidový pas vyzerať?

Má ísť o elektronické osvedčenie, ktorý bude mať podobu QR kódu. Kód by mal zahŕňať meno, dátum narodenia a údaje o tom, či človek koronavírus prekonal, bol zaočkovaný alebo má negatívny PCR či antigénový test. Informácie budú jednotlivé krajiny nahrávať do spoločného európskeho digitálneho systému.

V databanke budú len „naozaj nevyhnutné“ osobné dáta, ktoré majú byť navyše vo vysokej úrovni dátovej ochrany. Prístup k údajom by mali mať len relevantné štátne orgány a medzinárodné prepravné spoločnosti, uvádza magazín Politico, navštevované štáty ich nebudú uchovávať. Ochrana osobných údajov musí byť prioritou aj v prípade, že by tieto osvedčenia uznávali iné krajiny mimo EÚ.

2. Kto bude toto osvedčenie vydávať?