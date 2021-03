Únia je blízko k spravodlivej distribúcii vakcín, myslí si Kurz

Pfizer by mal v druhom štvrťroku dodať viac ako 200 miliónov dávok.

17. mar 2021 o 14:18 TASR

VIEDEŇ. Európska únia sa blíži k vyriešeniu odchýlok od dohodnutého kľúča na distribúciu dávok vakcín proti koronavírusu do členských štátov.

Povedal to v stredu rakúsky kancelár Sebastian Kurz po videkonferencii s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a premiérmi viacerých členských krajín EÚ. Informovala o tom agentúra APA.

"Som rád, že sa blížime k riešeniu a dúfam, že som k tomu prispel svojím dielom aj ja," povedal Kurz.

Rakúsko by nemalo utrpieť žiadne škody

Vysvetlil, že základom by malo byť zrýchlené dodanie celkovo desiatich miliónov dávok vakcín od výrobcov Pfizer/BioNTech v druhom štvrťroku 2021, na ktorom sa s týmito farmaceutickými firmami dohodla Európska komisia.

Celkový počet dávok vakcín od Pfizer/BioNTech do členských krajín EÚ sa tak v druhom štvrťroku 2021 zvýši na viac ako 200 miliónov.

Znamenalo by to podľa jeho slov, že Rakúsko by nezaznamenalo žiadne škody, a to i napriek konaniu bývalého koordinátora rakúskej vlády pre očkovanie Clemensa Martina Auera.

Ten v pondelok odstúpil zo svojho postu, pretože ministra zdravotníctva Rudolfa Anschobera včas neinformoval o možnosti zaobstarať dodatočné vakcíny proti koronavírusu od spoločností Pfizer/BioNTech.

Problémom sa budú zaoberať aj na summite

Kurz očakáva, že Rakúsko dostane približne 400 000 ďalších dávok vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech. Omnoho viac dávok vakcín než dosiaľ by mali podľa neho dostať tiež krajiny, ktoré sú najviac zasiahnuté nespravodlivým prerozdelením očkovacích látok, ako napríklad Bulharsko či Lotyšsko.

Kurz pripomenul, že na januárovom summite EÚ rozhodla, že rozdelenie dávok vakcín medzi jednotlivé členské štáty bude závisieť od počtu obyvateľov a dodávky budú prebiehať v rovnakom čase.

V praxi sa to však podľa Kurza nedeje, keďže nie všetky štáty nakúpili taký počet očkovacích látok, na aký mali nárok. Problémy s distribúciou postihli podľa jeho slov najmä krajiny, ktoré stavili predovšetkým na vakcíny od firmy AstraZeneca.

Otázke spravodlivého rozdeľovanie vakcín sa bude venovať aj budúcotýždňový summit EÚ. Kurz sa na stredajšej videokonferencii poďakoval Michelovi a šéfke Komisie Ursule von der Leyenovej poďakoval za snahu o nájdenie riešenia.

Dodal tiež, že ak Európska agentúra pre lieky vo štvrtok vydá odporúčanie, že očkovanie vakcínou AstraZeneca je naďalej bezpečné, tak by do leta by mali mať možnosť zaočkovania sa všetci Rakúšania.