Pôvodní Američania zažívajú svoj obamovský moment, majú prvú ministerku

Haalandová povedie rezort vnútra.

16. mar 2021 o 16:29 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Brandi Libertyová sa od dojatia rozplakala, keď videla koncom januára na inaugurácii prezidenta Joea Bidena Deb Haalandovú v tradičnej indiánskej pruhovanej sukni a v mokasínach.

Myslela pritom na svoju starú matku, ktorá bojovala za práva indiánov a na dcéru, ktorá by ich rodinnú štafetu podpory tradícií mala prebrať.

Aj Libertyová rovnako ako Haalandová pochádza z indiánskeho kmeňa, spoločné majú aj to, že sú slobodnými matkami. A často rozprávajú, ako museli počas štúdia na vysokej škole pracovať a s titulom získali aj obrovský dlh.

Haalandová bola na Bidenovej inaugurácii ako členka Snemovne reprezentantov za Nové Mexiko. V pondelok ju Senát potvrdil na ešte vyššiu pozíciu, v Bidenovej vláde bude ministerkou vnútra. Bude tak historicky prvou pôvodnou Američankou vo federálnej vláde.

Obamovský moment

Libertyová verí, že by to mohlo posunúť dopredu všetkých päť miliónov pôvodných obyvateľov Spojených štátov, ktorí uvidia, že aj oni sa rovnako ako Haalandová môžu z chudoby dostať do najvyšších mocenských štruktúr.

„Svojím významom sa to v ničom sa neodlišuje od chvíle, keď sa Barack Obama stal prvým černošským prezidentom. Ide o historickú chvíľu pre všetky indiánske kmene,“ povedala podľa agentúry AP ešte koncom februára, keď Haalandová pred vymenovaním vypovedala pred Senátom.