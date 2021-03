V Bretónsku objavili nový variant koronavírusu, vedcov zatiaľ neznepokojil

Variant identifikovali vo francúzskej obci Lanion.

16. mar 2021 o 8:58 TASR

PARÍŽ. Nový variant koronavírusu SARS-CoV-2 objavili vo francúzskom regióne Bretónsko. Oznámilo to v pondelok neskoro večer francúzske ministerstvo zdravotníctva. Prvotná analýza však nepreukázala, že by bol infekčnejší alebo spôsoboval vážnejšie zdravotné problémy než iné známe mutácie vírusu.

Ministerstvo dodalo, že nový variant identifikovali medzi viacerými inými prípadmi, ktoré zaznamenali v nemocnici v bretónskej obci Lanion.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vo Francúzsku potvrdili už viac ako štyri milióny prípadov nákazy novým koronavírusom a vyše 90 000 súvisiacich úmrtí. Na území celej krajiny platí od 18.00 h do 6.00 h zákaz vychádzania s výnimkami ako chodenie do práce či venčenie psa.

Súvisiaci článok Koronavírus: V Bretónsku objavili nový variant (minúta po minúte) Čítajte

Francúzsky premiér Jean Castex nedávno informoval, že epidemiologická situácia sa zhoršuje vo viacerých častiach krajiny, a to najmä vďaka rýchlemu prenosu tzv. britského variantu, ktorý tam predstavuje až do 60 percent všetkých prípadov nákazy.

Celoštátny lockdown však premiér označil až za prípadnú poslednú možnosť na potlačenie nákazy, informoval v pondelok spravodajský portál The Connexion.

Vo viacerých častiach krajiny však nedávno zaviedli tzv. víkendové lockdowny platné od piatka 18.00 h do pondelka 6.00 h. Týka sa severofrancúzskeho mesta Dunkerque a okolitej oblasti, ako aj neďalekého severofrancúzskeho departmentu Pas-de-Calais (v oboch minimálne do 28. marca). V juhofrancúzskom regióne Alpes-Maritimes platil takýto lockdown do uplynulého víkendu.