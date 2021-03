Facebook pridá k príspevkom o vakcínach informačné štítky

Štítky budú obsahovať dôveryhodné informácie od Svetovej zdravotníckej organizácie.

15. mar 2021 o 16:01 SITA

LONDÝN. Spoločnosť Facebook rozširuje svoje úsilie v boji s dezinformáciami spojenými s ochorením COVID-19 na svojich platformách. K príspevkom o vakcínach pridá informačné štítky, ktoré budú obsahovať „dôveryhodné informácie“ od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Tie budú v angličtine, španielčine, indonézštine, portugalčine, arabčine a francúzštine, pričom v nadchádzajúcich týždňoch by mali pribudnúť aj ďalšie jazyky, uviedol v pondelok šéf Facebooku Mark Zuckerberg v blogovom príspevku.

Facebook tiež zavedie nástroj, ktorý pomôže používateľom so zaočkovaním sa. Prostredníctvom neho by sa mali dostať k informáciám o tom, kde a kedy sa môžu dať zaočkovať.



Facebook a Instagram čelia kritike za to, že umožňujú šírenie antivakcinačnej propagandy aj za to, že pomaly bojujú s dezinformáciami.