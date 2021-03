Vývoz zbraní zostal vysoký, USA sú stále najväčší exportér

Veľké množstvo zbraní končilo na Blízkom východe.

ŠTOKHOLM. Globálny vývoz zbraní zostal v rokoch 2015 - 2020 na približne rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom päťročnom období (2011 - 2016). Vyplýva to podľa agentúr DPA a APA zo správy Medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) so sídlom v Štokholme, ktorú zverejnili v pondelok.

Zvýšenie vývozu zbraní z USA, Francúzska a Nemecka bolo kompenzované poklesom exportu z Ruska a Číny. Zaznamenaný bol výrazný rast vývozu zbraní na Blízky východ. Napríklad export do Kataru sa podľa správy SIPRI zvýšil o 361 percent, do Egypta o 136 percent a do Saudskej Arábie o 61 percent.

USA zostali najväčším vývozcom zbraní a dokonca zvýšili svoj podiel na globálnom exporte z 32 percent v rokoch 2011 - 2015 na 37 percent v nasledujúcich piatich rokoch. Celkovo USA dodávali zbrane do 96 štátov. Takmer polovica z nich (47 percent) smerovala na Blízky východ, predovšetkým do Saudskej Arábie.

Výrazný rast o 44 percent zaznamenalo aj Francúzsko, ktoré je tretím najväčším svetovým vývozcom zbraní (jeho podiel je 8,2 percenta). Najviac francúzskeho vývozu (59 percent) smerovalo do Indie, Egypta a Kataru.

Nemecko ako štvrtý najväčší svetový vývozca zbraní (podiel na globálnom obchode 5,5 percenta) zaznamenalo rast exportu o 21 percent. Najviac zbraní vyviezla táto krajina do Južná Kórey, Alžírska a Egypta.

Naopak, Rusko, ktoré sa na globálnom vývoze zbraní podieľa 20 percentami, zaznamenalo v porovnaní s rokmi 2011 - 2016 pokles exportu o 22 percent. Asi 90 percent poklesu spôsobil úbytok objednávok z Indie .

Export z Číny, ktorá je piatym najväčším vývozcom zbraní, klesol v rokoch 2015 - 2020 o 7,8 percenta. Smeroval najmä do Pakistanu, Bangladéša a Alžírska.

Podľa Pietera D. Wezemana zo SIPRI je príliš skoro povedať, či sa éra rýchleho rastu vývozu zbraní z posledných dvoch desaťročí skončila. Niektoré krajiny totiž mohli svoj dovoz zbraní obmedziť z dôvodu ekonomických dôsledkov koronavírusovej pandémie, niekoľko štátov však aj napriek tomu vlani podpísalo miliardové zmluvy.

Keďže objem dodávok zbraní môže z roka na rok veľmi kolísať, SIPRI sa zameriava viac na päťročné obdobia ako na jednotlivé roky. Hoci inštitút neposkytol údaje za vlaňajšok, poukázal na prudký pokles globálnych dodávok zbraní za posledný rok: Ich hodnota v roku 2020 bola o 16 percent nižšia ako v roku 2019.

Tento pokles je podľa SIPRI možné čiastočne vysvetliť pandémiou, jej účinkami na harmonogram výroby a dodávok a sprievodnou hospodárskou krízou. Súvisí to však aj s ďalšími faktormi, ako je ponuka a dopyt na globálnom trhu.

Neistotu, či pandémia bola hlavným dôvodom poklesu, zdôrazňuje napríklad to, že niekoľko krajín vyviezlo viac zbraní ako v niektorých predchádzajúcich rokoch.