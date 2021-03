Palestínčania odsúdili úrad českej diplomacie v Jeruzaleme

Otvorenie českého úradu označili to za porušenie medzinárodného práva.

13. mar 2021 o 20:11 TASR

RAMALLÁH. Palestínska samospráva a Liga arabských štátov (LAŠ) odsúdili v sobotu otvorenie diplomatického úradu Českej republiky v Jeruzaleme a označili to za porušenie medzinárodného práva, informovala agentúra Reuters.

Česká republika oficiálne otvorila vo štvrtok v Jeruzaleme pobočku svojho veľvyslanectva v Izraeli, ktoré sa nachádza v Tel Avive.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj český premiér Andrej Babiš. Stalo sa tak dva týždne po tom, čo Izrael poslal do Českej republiky niekoľko tisíc dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19, uviedol Reuters.

Palestínske ministerstvo zahraničia v sobotu oznámilo, že tento krok Prahy považuje za "očividný útok na palestínsky ľud a jeho práva, za flagrantné porušenie medzinárodného práva". Dodalo, že to poškodí vyhliadky na mier.

Generálny tajomník Ligy arabských štátov (LAŠ) Ahmad Abúl Ghajt zas uviedol, že "rozhodnutie jednej alebo druhej krajiny otvoriť svoje zastúpenie bude mať vplyv na právny štatút Jeruzalema. Východný Jeruzalem je podľa medzinárodného práva okupovaným územím".

Izrael označuje Jeruzalem za svoje večné a nedeliteľné hlavné mesto; nároky naň - ako svoju metropolu a súčasť budúceho štátu - si však robia aj Palestínčania. Obe strany sa odvolávajú na biblické, historické a politické dôvody.

Izrael obsadil východný Jeruzalem počas šesťdňovej vojny v roku 1967, celé mesto vyhlásil v rozpore s rezolúciami OSN za svoje hlavné mesto v roku 1980.

Bývalý americký prezident Donald Trump v decembri roku 2017 uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a rozhodol aj o presune americkej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema. Toto sťahovanie sa uskutočnilo v máji roka 2018.

Denník The Times of Israel vo štvrtok pripomenul, že členské štáty Európskej únie odmietli presunúť svoje veľvyslanectvá do Jeruzalema až do uzavretia konečnej dohody o otázke Svätého mesta medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.

Spomedzi štátov EÚ malo diplomatický úrad v Jeruzaleme do dnešného dňa iba Maďarsko.

Jeruzalem je jediné mesto sveta, ktoré za posvätné považujú všetky tri hlavné monoteistické náboženstvá - kresťanstvo, judaizmus aj islam. Zároveň je jediné, ktoré dva národy, Izraelčania a Palestínčania, formálne považujú za svoju metropolu.

Jedinými krajinami, ktoré majú v Jeruzaleme svoje veľvyslanectvá, sú USA a Guatemala. Záujem nasledovať ich príklad v posledných mesiacoch prejavili Kosovo, Srbsko, Dominikánska republika a Malawi.

Za to, aby príklad USA nasledovalo aj Česko, sa zasadzuje český prezident Miloš Zeman, ktorý by to rád dosiahol do konca svojho druhého funkčného obdobia. Vlani v máji sa Zeman v jednom z rozhovorov vyjadril, že trvalé úsilie o presun českého veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema brzdia podľa jeho názoru prehnané obavy z reakcií arabských štátov.