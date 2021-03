Čína plánuje do polovice roka 2022 zaočkovať 70-80% obyvateľstva

V Číne očkujú štyrmi schválenými vakcínami, ktoré vyvinuli tamojšie spoločnosti.

13. mar 2021 o 12:19 SITA

PEKING. Čína plánuje zaočkovať proti koronavírusu 70 - 80% svojho obyvateľstva do konca tohto roka, prípadne do polovice roka 2022. V sobotu to pre štátnu televíziu CGTN povedal šéf tamojšieho Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Kao Fu. So štyrmi schválenými vakcínami Čína podľa jeho slov zaočkuje 900 miliónov až miliardu ľudí.

„Dúfame, že Čína sa môže ujať vedenia pri dosiahnutí komunitnej imunity vo svete,“ uviedol Kao. Komunitná imunita vzniká, keď má dostatok populácie imunitu, či už pre očkovanie alebo po prekonaní infekcie, čím sa znižuje riziko nekontrolovaného šírenia infekčnej choroby, ako je napríklad COVID-19.

Do konca februára v Číne podali 52,5 milióna dávok vakcín proti koronavírusu. Vakcinačná kampaň v Číne je pomalšia ako v ostatných krajinách, hoci núdzové očkovanie sa tam koná už od leta. Krajina sa tiež nenáhlila s oznámením, či plánuje dosiahnuť komunitnú imunitu, tvrdí agentúra AP.



V Číne schválili štyri tam vyvinuté vakcíny. Dve sú od štátnej spoločnosti Sinopharm, jednu má na konte firma Sinovac a ďalšiu CanSino. K ani jednej z vakcín však dosiaľ verejne nevydali dáta z konečných štádií klinických testov. V súčasnosti klinické testy podstupuje 17 ďalších kandidátov na vakcíny proti COVID-19.



Čína vyváža vakcíny aj do zahraničia. Ostatným krajinám vyhradila približne desaťnásobne viac dávok vakcín, ako rozdistribuovala na svojom území.