Francúzske oscary poznačili protesty proti obmedzeniu kultúry

Herečka Masierová vystúpila nahá a moderátorka obvinila ministerku z nečinnosti.

13. mar 2021 o 7:08 TASR

PARÍŽ. Slávnostný galavečer udeľovania francúzskych filmových cien Cézar poznačili protesty proti dlhodobému uzavretiu francúzskych kín, divadiel a ďalších kultúrnych inštitúcií, ktoré sú už mesiace mimo prevádzky v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Podľa agentúry AFP malo tohtoročné udeľovanie Cézarov, francúzskej obdoby Oscarov, silne spolitizovanú atmosféru vyvolanú rastúcou frustráciou z uzavretia kín a divadiel.

César Awards Na 46. ročníku bodovala komediálna dráma režiséra a scenáristu Alberta Dupontela s názvom Bye Bye Morons (Adieu les cons). Snímka o vážne chorej žene, ktorá hľadá svoje dávno stratené dieťa, získala celkovo sedem ocenení vrátane cien pre najlepší film a réžiu. Sošku pre najlepšieho herca udelili Samimu Bouajilaovi za film Un Fils (Syn). Za najlepšiu herečku vyhlásili Laure Calamyovú, ktorá stvárnila hlavnú úlohu vo filme Antoinette dans les Cévennes. V kategórii najlepší zahraničný film najviac zaujala porotcov dánska snímka Chľast (Druk) z dielne režiséra Thomasa Vinterberga.

Herečka Corinne Masierová sa počas galavečera na protest proti súčasnému ochromeniu francúzskej kultúry priamo na pódiu vyzliekla donaha.

Na obnaženej hrudi mala nápís: "No culture, no future" (Bez kultúry niet budúcnosti). "Moje deti môžu ísť do (predajne) Zara, ale nie do kina. To sa nedá pochopiť," vyhlásil pri preberaní jedného z ocenení Stéphane Demoustier.

Hlavná moderátorka večera, komička Marina Fois, v tejto súvislosti ostro skritizovala francúzsku ministerku kultúry Roselyne Bachelotovú, ktorú obvinila z nečinnosti.

Divadlá, kiná, múzeá a ďalšie kultúrne inštitúcie sú vo Francúzsku zatvorené už od vlaňajšieho októbra, keď bol v krajine zavedený posledný úplný lockdown. Naproti tomu opatrenia v niektorých iných sférach boli už medzičasom zrušené alebo zmiernené.

Dlhodobé ochromenie kultúrneho života vyvoláva vo Francúzsku čoraz väčšie napätie. Mnohí umelci aj bežní Francúzi požadujú znovuotvorenie kultúrneho sektora za podmienky dodržiavania epidemiologických pravidiel.