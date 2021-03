Nemka, ktorá sa vydala za džihádistu, prvýkrát prehovorila

Jennifer je obvinená z toho, že nezabránila úmrtiu jezídského dievčaťa.

10. mar 2021 o 16:23 TASR

MNÍCHOV. Nemka, ktorá v roku 2014 odcestovala do Sýrie, kde sa vydala za bojovníka extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) a je obvinená z toho, že nezabránila úmrtiu jezídského dievčaťa, sa v stredu na súde v Mníchove prvýkrát vyjadrila k vzneseným obvineniam.

Informovala o tom agentúra DPA.

Nemecká občianka, identifikovaná ako Jennifer W., vo vyhlásení, ktoré prečítala jej právnička, zdôvodnila svoj odchod do Sýrie, ktorej veľké časti neskôr kontroloval IS, svojou nespokojnosťou so životom v Nemecku.

Z nemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko preto v auguste 2014 odletela do Istanbulu, odkiaľ pokračovala v ceste do Sýrie. Po pobyte v niekoľkých útulkoch pre ženy sa vydala za bojovníka, ktorý však upadol do nemilosti, pretože ušiel z výcvikového tábora. Asi po mesiaci sa s ňou rozviedol.

V júni 2015 sa vydala za muža, ktorý v Iraku spútal a nechal zomrieť od smädu päťročné jezídske dievča. Dvadsaťdeväťročná Nemka je obvinená z vraždy z nedbanlivosti, keďže mu v tom nezabránila.

Proces s Jennifer W. sa začal už v apríli 2019 a mal byť dávno ukončený, no z viacerých dôvodov sa tak nestalo. Vynesenie rozsudku sa očakáva v lete tohto roka. Samostatný proces s manželom obžalovanej prebieha vo Frankfurte nad Mohanom.