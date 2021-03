V Budapešti budú očkovať aj zamestnancov metra, inak mu hrozí zastavenie

V najbližších dňoch zaočkujú stovku pracovníkov.

10. mar 2021 o 10:20 TASR

BUDAPEŠŤ. V Budapešti musia zaočkovať proti novému druhu koronavírusu takmer sto pracovníkov metra linky 2, inak jej hrozí zastavenie, informovalo v stredu internetové vysielanie komerčnej rozhlasovej stanice Klubrádió.

"Ak by ešte dvaja pracovníci ochoreli na covid, tak by táto kľúčová linka metra prestala premávať. Infekcia koronavírusu sa ďalej šíri. Ak by vypadli pracovníci špecializovaných pracovísk, akým je napríklad dispečing, tak nie je možné zaručiť bezpečnosť prevádzky metra," zdôraznila viceprimátorka Budapešti Kata Tüttő.

Budapeštiansky dopravný podnik síce vypracoval plán očkovania, avšak nemá k dispozícii vakcíny, ktoré rozdeľuje vláda. Teraz sa však zrodila dohoda, že v najbližších dňoch zaočkujú stovku pracovníkov metra.

Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 5653 nakazených novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 179 pacientov, čo je najvyšší počet v tomto roku. Celkový počet infikovaných koronavírusovej pandémie stúpol v Maďarsku na 480 860 a obetí covidu na 16 325.