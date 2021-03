V očkovacom šprinte nie je EÚ lídrom, ale maratón môže vyhrať

Predseda Európskej rady vyzýva na trpezlivosť s očkovaním.

9. mar 2021 o 18:12 SITA

BRATISLAVA. Netrpezlivosť spojená s očkovaním proti koronavírusu je opodstatnená, ale nemala by ľudí zaslepiť.

Vo svojom novom newsletteri to uviedol predseda Európskej rady Charles Michel, ktorý reagoval na kritiku spojenú s vakcináciou v Európskej únii (EÚ).

Upozornil pri tom, že v boji proti ochoreniu COVID-19 „Európa nezaostáva v šprinte, ale má dobré predpoklady na to, aby viedla v maratóne".

Kritika za omeškanie výroby a distribúcie

EÚ a členské štáty čelia ostrej kritike za omeškania vo výrobe a distribúcii vakcín a pomalšie očkovanie.

Michel uznal, že určite sa „bude treba poučiť, v neposlednom rade z plnenia zmlúv podpísaných s farmaceutickými spoločnosťami“, no podotkol, že súčasné komplikácie by nemali zabrániť ľuďom vidieť celkovú situáciu a všetko, čo sa podarilo dosiahnuť a na čom sa pracuje.

Predseda Európskej rady vyzdvihol rolu Európy v boji proti koronavírusu. Poznamenal, že bez jej účasti by nebolo možné za menej ako rok vyvinúť a vyrobiť niekoľko druhov vakcín.

EÚ nikdy nezastavila vývoz

Do konca roka by sa podľa jeho slov mal z Európy stať vedúci kontinent vo výrobe vakcín, v čom má dopomôcť aj strategické partnerstvo so Spojenými štátmi.

Michel sa zároveň vyjadril aj na margo exportu vakcín, pričom uviedol, že systém na jeho kontrolu má zabrániť spoločnostiam vyvážať objednané predzaplatené dávky do ďalších vyspelých krajín. „EÚ nikdy nezastavila vývoz,“ doplnil.

Michel tiež pripomenul, že EÚ pristúpila ku skupinovému nákupu vakcín od farmaceutických spoločností, aby všetky členské štáty dostali očkovacie látky naraz a nemuseli medzi sebou o ne súťažiť.

Zároveň zopakoval postoj EÚ, že vakcíny by mali byť všeobecne prístupné a cenovo dostupné a spomenul účasť únie na medzinárodnej iniciatíve COVAX pre globálny prístup k očkovacím látkam, ktorej cieľom je pomôcť krajinám s nízkymi príjmami.

Nadbytok objednaných vakcín pre blok podľa jeho slov EÚ daruje partnerským krajinám a regiónom.

„Nemali by sme sa nechať zavádzať Čínou a Ruskom, obidvoma režimami s menej žiaducimi hodnotami ako ten náš, pretože organizujú veľmi obmedzené, ale široko medializované operácie na dodávanie vakcín iným. Podľa dostupných údajov tieto krajiny podali o polovicu menej dávok na 100 obyvateľov ako Európska únia. A Európa nebude používať vakcíny na propagandistické účely,“ vyhlásil.