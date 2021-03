Belgicko predĺžilo zákaz cestovania, Európsku komisiu rozhodnutie prekvapilo

Pandémia zasiahla Belgicko výrazným spôsobom.

8. mar 2021 o 17:54 SITA

BRUSEL. Európska komisia v pondelok vyjadrila údiv nad rozhodnutím belgických orgánov predĺžiť v rámci opatrení proti pandémii koronavírusu zákaz akéhokoľvek nepodstatného cestovania.



Výkonný orgán EÚ predtým upozornil šesť členských štátov - Belgicko, Dánsko, Fínsko, Maďarsko, Nemecko a Švédsko, že ich opatrenia na obmedzenie cestovania zamerané na spomalenie šíriacej sa nákazy by mohli narušiť princíp voľného cestovania v rámci 27-členného bloku.



„Dostali sme odpovede na naše listy z Nemecka, Belgicka a Fínska. Čo sa týka Belgicka, prekvapilo nás, že sme si v piatok v médiách prečítali nové predĺženie zákazu cestovania. V liste adresovanom Európskej komisii, ktorý sme dostali deň predtým, to vôbec nebolo,“ povedal hovorca EK Christian Wigand.



Belgická vláda zaviedla zákaz cestovania koncom januára. Prvýkrát ho predĺžila do 1. apríla a minulý týždeň posunula termín až do 18. apríla, aby takto pokryla obdobie tamojších školských prázdnin.



Podľa Schengenského kódexu môžu členské štáty zaviesť hraničné kontroly na svojich vnútorných hraniciach z dôvodu vážneho ohrozenia vnútornej bezpečnosti.

Belgický zákaz však ide nad rámec odporúčaní EÚ týkajúcich sa spoločného prístupu k cestovným opatreniam počas pandémie. Komisia zastáva názor, že od nepodstatného cestovania by sa malo iba odrádzať.



„Postoj komisie sa nezmenil a je veľmi jasný,“ uviedol Wigand a trvá na tom, že obmedzenia by mali byť primerané. „Neveríme, že zákaz cestovania rešpektuje túto zásadu. Požiadali sme preto Belgicko, aby ho nahradilo cielenejšími opatreniami,“ dodal.



Približne 11,5-miliónové Belgicko pandémia zasiahla výrazným spôsobom. Dosiaľ v krajine zaznamenali viac ako 22-tisíc úmrtí súvisiacich s koronavírusom.