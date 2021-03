Odborníčka na kráľovskú rodinu: Meghan nie je Diana. S Harrym skončia odvrhnutí

Sobáš Harryho a Meghan bol strategickým rozhodnutím.

8. mar 2021 o 17:59 Nina Sobotovičová

Keď Harry a Meghan vlani oznámili, že sa vzdávajú pozícií v kráľovskej rodine, špekulovalo sa, že dôvodom je Meghan, ktorá nechce „hrať druhé husle“. Kráľovská rodina sa totiž, s ohľadom na nástupnícke poradie, zamerala na princa Williama a jeho manželku Kate, ktorí sa u Britov tešia veľkej obľube, zatiaľ čo mladší princ s manželkou zostávali v úzadí. V najnovšom rozhovore však Harry a Meghan prehovorili o vážne naštrbených vzťahoch v britskej kráľovskej rodine aj o rasizme, ktorého terčom bolo ich – vtedy ešte nenarodené – dieťa. Meghan dokonca podľa vlastných slov uvažovala o samovražde.

Najnovší rozhovor, ktorý s Harrym a Meghan viedla Oprah Winfreyová, mnohí diváci prirovnávajú k otvorenej spovedi princeznej Diany z roku 1995. Diana sa vtedy rozhovorila o svojich psychických problémoch, ktoré prišli po tom, ako sa stala súčasťou kráľovskej rodiny. Rozhovor Diany pred 26 rokmi otriasol britskou monarchiou. Protokolistka a odborníčka na britskú kráľovskú rodinu MÁRIA HOLUBOVÁ však pre SME hovorí, že by nehľadala podobnosti medzi Meghan a Dianou. „Skutočnú paralelu vidím medzi Harrym a Meghan a abdikovaným Eduardom VIII. a jeho manželkou Wallis Simpsonovou. Tento pár Briti napokon odvrhli,“ hovorí protokolistka pre SME.

Vlani ste podobne ako mnohí ďalší pozorovatelia uviedli, že Harry a Meghan sa vzdávajú svojich pozícií, lebo Meghan sa cíti zatlačovaná do pozadia a táto pozícia jej nevyhovuje. Zmenil najnovší rozhovor Harryho a Meghan váš názor?

Meghan to v rozhovore s Oprah povedala veľmi pekne a presne – o manželstve s Harrym mala naivné predstavy. Rovnako naivné boli jej predstavy o tom, ako kráľovská rodina funguje. Treba však zobrať do úvahy jeden fakt – britská kráľovská rodina je firma, ktorú riadi parlament.

Keď si Harry vzal za manželku rozvedenú afroamerickú herečku, nebolo to preto, že by veľkoryso privolila kráľovná Alžbeta II. ako tá vľúdna babička, ktorá chce vnukovi dopriať to najlepšie.

Tento sobáš odobril parlament, ktorý uznal, že sme v 21. storočí, treba ukázať, že nie sme úplne zošnurovaní. Predsa funguje Commonwealth, teda Spoločenstvo národov (voľné združenie Spojeného kráľovstva a jeho bývalých kolónií, pozn. red.) a že nie je problém, ak sa súčasťou britskej kráľovskej rodiny stane rozvedená afroamerická herečka.

Takže išlo vyslovene o pragmatické rozhodnutie?