Ženu vo Švédsku odsúdili za to, že vzala dieťa do oblasti ovládanej v Sýrii Dáišom

Otcovi dieťaťa povedala, že ide s chlapcom iba na dovolenku do Turecka.

8. mar 2021 o 14:41 TASR

ŠTOKHOLM. Súd v juhošvédskom meste Lund v pondelok odsúdil ženu na tri roky väzenia za to, že v roku 2014 vzala svojho dvojročného syna do Sýrie do oblasti, ktorú vtedy ovládala extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Informácie priniesla tlačová agentúra AP.

Utiekla so synom

Žena, ktorá žila v meste Landskrona na juhu Švédska, údajne povedala otcovi dieťaťa, že ide s chlapcom iba na dovolenku do Turecka. Keď však už bola v Turecku, prekročila so synom hranice do Sýrie a pokračovala ďalej na územie ovládané militantným IS.

Okresný súd v Lunde vyhlásil, že žena, ktorej meno ani občianstvo neuviedol, vzala dieťa do oblasti, "kde prebiehala vojna, a do prostredia, v ktorom panuje násilná ideológia organizácie Islamský štát".

Súd odmietol ženine tvrdenia, že mala v úmysle ísť do Sýrie iba na niekoľko dní, aby to tam videla, a potom sa vrátiť domov. Žena súdu takisto povedala, že o náboženstvo sa začala zaujímať po smrti blízkeho príbuzného.

Chcela sa so synom usadiť v Sýrii

"Mala v úmysle presťahovať sa do Sýrie a natrvalo sa tam usadiť a svojvoľne vzala syna otcovi," uviedol súd v oznámení.

V roku 2017, keď sa vláda Islamského štátu začala rozpadať, žena ušla z Rakky, faktického hlavného mesta tohto samozvaného kalifátu. Chytili ju sýrski kurdskí vojaci, napísal švédsky denník Sydsvenska.

Podarilo sa jej však ujsť do Turecka, kde ju zatkli spolu so synom a dvoma ďalšími deťmi, ktoré medzičasom porodila zahraničnému bojovníkovi IS pochádzajúcemu z Tuniska, dodali noviny. Turecko ju potom vydalo do Švédska.