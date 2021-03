Nemocnice čaká nápor, Babiš dúfa, že začne uvoľňovať po sviatkoch

Šírenie vírusu podľa českého premiéra spomaľuje.

8. mar 2021 o 11:39 SITA

BRATISLAVA. Šírenie koronavírusu sa v Českej republike podľa tamojšieho premiéra Andreja Babiša spomaľuje a on dúfa, že by sa po Veľkej noci mohli začať uvoľňovať pandemické opatrenia. Potrebné je však vydržať s ich dodržiavaním. Babiš sa tak vyjadril v nedeľu v Televíznych novinách na TV Nova.



V Česku platí dosiaľ najtvrdší lockdown, ktorý podľa Babiša priniesol prvé výsledky.

„Prvý týždeň ukázal spomalenie rastu, namiesto 30 percent je to len 14. Ako som sa bavil s našimi expertmi, na budúci týždeň čakáme bod zlomu. Dúfajme, že to nastane, že by už epidémia nemala stúpať. Bohužiaľ, budúci týždeň bude kritický pre naše nemocnice, najmä na Morave očakávame veľký nárast chorých,“ uviedol. Podobný názor má aj minister zdravotníctva Jan Blatný.

„Pravidlá sú nastavené a ďakujem všetkým, ktorí dodržujú ten lockdown. Chcem požiadať ľudí v parkoch, aby naozaj nosili tie rúška, aby nemali kontakt. Pevne dúfam, že je to posledný lockdown a že sa to vyvinie tak, že po Veľkej noci budeme môcť rozvoľňovať,“ vyjadril sa tiež predseda českej vlády a pripomenul, že prioritou je návrat detí do škôl.

Babiš tiež pochválil konanie polície počas nedeľňajších protestov proti vládnym nariadeniam v Prahe, a vyjadril sa aj na margo očkovania, ktoré sa podľa neho zrýchľuje. „Chcem, aby priorita bola najmä pre seniorov nad 70 a 80 rokov. Budúci týždeň príde 302-tisíc vakcín,“ vyhlásil.



V nedeľu české laboratóriá odhalili 3 923 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je v porovnaní s minulým týždňom o 660 menej. Česko eviduje viac ako 168-tisíc aktívnych prípadov nákazy, v nemocniciach leží 7 979 pacientov s Covid-19 a 1 728 z nich je vo vážnom stave. Počet obetí pandémie v Česku do pondelka rána dosiahol 21 882.